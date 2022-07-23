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Bağcılar'daki asker eğlencesinde pompalı dehşeti

Asker uğurlamasında sokak eğlencesi düzenleyen kişiler, bir süre sonra pompalı tüfekle havaya rastgele ateş açtı. Yaşanan dehşet anları kameraya yansıdı.

TÜRKİYE 23.07.2022, 14:17
Bağcılar'daki asker eğlencesinde pompalı dehşeti

İstanbul Bağcılar'da asker eğlencesi dehşete dönüştü.

21 Temmuz günü saat 00.30 sularında, Yıldıztepe Mahallesi'nde asker uğurlaması gerçekleştirildi.

Eğlencede pompalıyla ateş ettiler

Sokakta düzenlenen eğlence sırasında bir kişi eline aldığı pompalı tüfekle havaya doğru ateş etmeye başladı.

Magandanın havaya rastgele 4 el ateş ettiği sırada bazı kişiler korkuyla çevreye kaçıştı.

Dehşet anları kamerada

Yaşanan dehşet anları ise bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

#Bağcılar #asker eğlencesi
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