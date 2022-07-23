Bağcılar'daki asker eğlencesinde pompalı dehşeti
Asker uğurlamasında sokak eğlencesi düzenleyen kişiler, bir süre sonra pompalı tüfekle havaya rastgele ateş açtı. Yaşanan dehşet anları kameraya yansıdı.
TÜRKİYE 23.07.2022, 14:17
İstanbul Bağcılar'da asker eğlencesi dehşete dönüştü.
21 Temmuz günü saat 00.30 sularında, Yıldıztepe Mahallesi'nde asker uğurlaması gerçekleştirildi.
Eğlencede pompalıyla ateş ettiler
Sokakta düzenlenen eğlence sırasında bir kişi eline aldığı pompalı tüfekle havaya doğru ateş etmeye başladı.
Magandanın havaya rastgele 4 el ateş ettiği sırada bazı kişiler korkuyla çevreye kaçıştı.
Dehşet anları kamerada
Yaşanan dehşet anları ise bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
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