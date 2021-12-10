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Bağcılar’da sokağa atılan bebekle ilgili açıklama geldi

Hastaneden gelen açıklamada, yeni doğmuş kız bebeğin sağlık durumunun kritik olduğu ve bebeğin tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edildiği ifade edildi.

TÜRKİYE 10.12.2021, 17:27
Bağcılar’da sokağa atılan bebekle ilgili açıklama geldi

İstanbul Bağcılar'ın Yüzyıl Mahallesi'nde bulunan apartman sakinleri binanın arka bahçesinden gelen ağlama seslerine doğru giderek yerde yeni doğmuş bebek gördü.

BEBEĞİ BATTANİYEYLE ÖRTÜP EKİPLERE HABER VERDİLER

Apartman sakinleri, bebeğin üzerini battaniyeyle örttükten sonra durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Gelen sağlık ekipleri bebeğin hayatta olduğunu belirleyerek ambulansla hastaneye götürdü.

Ekipler bebeği bırakan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

Bebeğin tedavisine Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam edilirken, Yoğun Bakım Sorumlusu Prof Dr. Emran Can yeni doğan bebeğin sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

"MAALESEF DURUMU KRİTİK"

Kız bebeğin sağlık durumunun kritik olduğunu söyleyen Prof Dr. Emran Can, "Esenler Devlet Hastanesi’nden bize gece saat 03.30 sıralarında neredeyse yaşamın sınırında bir şekilde gerekli müdahaleleri yapıldıktan sonra gönderilen bebekle ilgili maalesef çok güzel bir şey söyleyemiyorum. Maalesef durumu kritik yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

"İKİ ÜÇ GÜN SONRA DAHA NET KONUŞABİLİRİZ"

Yaklaşık iki üç gün içerisinde daha net konuşabiliriz. 2600 gramlık kız bebeğimiz için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah sonucun iyi olmasını bekliyoruz. Uzun süre soğuğa maruz kaldığı için vücudun bütün sistemleri bu durumdan etkilenmiş. Umarım kısa sürede olumlu sonuç alırız. Onu sağlık bir şekilde hayata kazandırırız" diye konuştu.

"ÇOCUK SESİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMEDİM"

Dışarıdan duyduğu sesin bir kediye ait olduğunu sandığını çocuk sesi olabileceğini düşünmediğini söyleyen Kısmet hanım,

"Mutfakta yemek yapıyordum akşam namazıyla yatsı namazı arasında. Kedi sesi zannettim. Bizim burada genelde kediler çok olur. Doğum falan da yapıyor kediler. Çocuk sesi olacağını düşünmedim çünkü hiç yeni doğan bebek sesini duymadım o yüzden kedi zannettim. Hani bir yere mi sıkışmış diye düşündüm ve camı açtım kedi zannedip kovalamaya çalıştım. Üç dört saniye çocuğun sesi kesildi. Kendini kurtardı sandım. Sonra üç dört saniye sonra ağlama sesi tekrar devam etti. Anahtar olsaydı bakmak için inecektim aşağıya. Meğerse bebekmiş. Biz komşumuz haber verdikten sonra orda bebek olduğunu öğrendik. Öğrenince çok üzüldüm uyuyamadım.

" ANNENİN YAPABİLECEĞİ BİR ŞEY DEĞİL"

Bir annenin yapabileceği bir şey değil bu tamamen bir canilik annelik diyemem. Ya istenmeyen bir çocuktu ya aile içi bir problemdi ya yaşı tutmayan biri ya da yabancı uyruklu biriydi. Komşularım çocuğu tamamen çıplak buluyorlar. Onlarda bebek sesini duyup dışarı çıkmışlar sonra bahçeye inip bakmışlar. Önce plastik bebek zannetmişler ağlama sesi gelince bebek olduğunu görmüşler. Zaten bahçe zifiri karanlık olduğu için fark edilmiyor. Tahminime göre bu olay karanlığın çöktüğü saatlerde 20.30 sıralarında oldu.

"BURASI ÇOK YÜKSEK BİR YER NASIL ÇIKACAK Kİ"

Olan en fazla on beş yirmi dakikalık bir olay benim işim bittikten sonra diğer tarafa geçtiğim için o taraftan duyulmuyor bu tarafın sesi. Kapılar kapalı olduğu için ancak mutfaktaysam duyabilirim. Kadının sesini duymadım yani muhtemelen yanındaki kişi kadının ağzını da kapatmış olabilir. Tek başına mümkün değil. Bide kadın başına burayı nasıl keşfedecek tenha kamerasız nasıl bulacak burayı. Burası iki insan boyunda. Çok yüksek bir yer. Nasıl çıkacak ki" diye konuştu.

#hastane #Bağcılar #bebek #açıklama
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