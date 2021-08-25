Bağcılar’ı mesken edinen hırsızlar, esnafı bıktırdı

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde farklı tarihlerde sık sık yaşanan hırsızlık olayları, iş yeri sahiplerini bıktırdı.

İlçeyi mesken edinen hırsızlık çetesine karşı esnaf, kendi yöntemlerini geliştirdi.

Esnaf, araçlarında yapılan hırsızlık olaylarını engelleyebilmek için, bagaj bölümüne çelik dolap yaptı.

Malzemelerini çelik dolaba koyarak hırsızlık olaylarının önüne geçmeye çalışan esnaf, polise başvurdukları halde güvenlik kamerasına yansıyan şahısların yakalanamamasından şikayetçi oldu.

“KARAKOLA GİDİYORUZ BİR SONUÇ ALAMIYORUZ”

Esnaf İbrahim Karataş, yaşanan olaylara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Biz devlet büyüklerimizden bu olaya el atmasını istiyoruz. Bizim canımız yandı. Hepimizin ciddi anlamda maddi zararı var. Karakola gidiyoruz bir sonuç alamıyoruz.

“BUNU ARTIK BİR SEKTÖR HALİNE GETİRMİŞ HIRSIZLAR”

Bize yardımcı olsunlar canımız yandı, zaten pandemide iş yapamıyoruz. Bu şekilde olaylar olunca da ciddi zarara uğruyoruz. Bunu artık bir sektör haline getirmiş hırsızlar. Biz de iki araç var üç kere girdiler bizim aracımıza.”

“20 DÜKKANA GİRDİLER”

3 kere aracına girildiğini söyleyen Yakup Aykaç ise şu ifadeleri kullandı:

“Bizim dükkanımıza girdiler, bir hafta önce de aracımıza girdiler. Aynı araçla bizim takip ettiğimiz kadarıyla 20 dükkana girdikleri oldu. 20 dükkan ve bu dükkanların hepsi Bağcılar'da.”

“EMEĞİM DEDİĞİM HER ŞEYİ ALIYORLAR”

Ramazan İmir ise, "Buradan takımları alıyorlar ne var ne yok her şeyi alıyorlar. Benim malzemelerimi takımlarımı onca yıllık emeğim dediğim her şeyi alıyorlar. Bir buçuk aydır aynı kişiler tarafından yapılıyor, önüne geçemiyorlar.” dedi.