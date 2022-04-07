Bahçe temizliği sırasında bulunan el bombası imha edildi
Sakarya'nın Geyve ilçesinde bulunan el bombası ekiplerce imha edildi.
TÜRKİYE 07.04.2022, 15:21
Eşme Mahallesi'nde bahçe temizliği yapan H.Ç, metal kutu içerisinde el bombasına benzeyen cisim bulması üzerine durumu jandarmaya bildirdi.
İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) ekiplerince yapılan incelemede, cismin el bombası olduğu tespit edildi.
Meskun mahal dışında güvenli bölgeye taşınan bomba, PAMİT ekiplerince imha edildi.
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