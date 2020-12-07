Bahçeli'den açıklama: Zillet ittifakının Cumhurbaşkanı adayı olduğu anlaşıldı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te bütçe görüşmelerinde konuşma yaptı.



ADAYLIK SİNYALİ



Kılıçdaroğlu, AK Partili vekillerin 'aday ol' sözleri sonrası, "Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi?" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri adaylık sinyali olarak algılandı.



BAHÇELİ'DEN AÇIKLAMA!



TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Çok müjdeli bir konuşma oldu, zillet ittifakının Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu anlaşıldı.'' açıklamasını yaptı.