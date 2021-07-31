Bahçeli'den Bolu Belediye Başkanı'na tepki

CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "şehirdeki yabancılar 10 kat daha fazla su faturası ve vergi ödeyecek" dedi.

Özcan'ın tartışılan bu sözlerine MHP Lideri Devlet Bahçeli de tepki gösterdi.

Bolu Belediye Başkanı'na tepki

"Bu karar sakat ve skandal bir karardır" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

"CHP zihniyeti zorbadır. Bu karar insanlık değerlerine suikasttır. Türk milletinin tarihinde kendisinden yardım isteyip sığınan hiç kimse zalimlere teslim edilmemiştir. Bu yanlış kararın hukuktan dönmesi de şarttır"

Devlet Bahçeli, Suriyeli sığınmacı konusunu Türkgün Gazetesi'ne verdiği röportajda değerlendirdi.

"Suriyeliler bize emanettir, ama sonsuza kadar burada kalamazlar" diyen Bahçeli, bayram için ülkelerine gidebilenlerin dönmesine gerek olmadığını söyledi.

Afganistan'dan olası göç dalgası

Türkiye'nin demografik istikbalini düşünmesi gerektiğinin altını çizen Bahçeli, Afganistan'dan olası bir göç dalgasına karşı da uyarıda bulundu.

Bahçeli, "Buna karşı tedbirli olmalıyız. Düzensiz göç, adı konmamış bir istiladır, demografik yapımıza kumpastır. Küresel ve bölgesel güçlerin bu düzensiz göçteki parmak izlerini iyi araştırmak gerekmektedir" açıklamasını yaptı.