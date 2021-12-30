Bahçeli'den İBB açıklaması: İddialar doğruysa Belediye Başkanı görevden alınmalı

Devlet Bahçeli, Türkgün gazetesine verdiği röportajda İstanbul Büyükşehir Belediyesinde terör iltisaklı isimlerin göreve aldığı iddialarını değerlendirdi.

İddiaların vahim olduğunu ifade eden Bahçeli, devletin belediyelere sızan terörle bağlantısı olanlara seyirci kalamayacağını belirtti, "Terör örgütleriyle iltisaklı olanların İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde ne işi vardır?” diye sordu.

Bahçeli, iddialar kanıtlanırsa hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmaması gerektiğini söyledi. "Şayet iddialar doğru ise Büyükşehir Belediye Başkanı İstanbul’a ihanet etmiştir. Bu ihanet ise cezasız kalamaz. Toplanıp marşlar söyleyerek durumu kurtaramazlar” ifadesini kullandı.