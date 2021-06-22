Bahçeli: HDP'deki cinayetin önü arkası araştırılmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli HDP'de bir kişinin hayatını kaybettiği saldırının provokasyon olduğuna dikkat çekip, "HDP’yi masumlaştırıp partimizi Cumhur ittifakı ve devletimizi suçlamak için bina edilen bu cinayetin önü arkası araştırılmalı" dedi

TÜRKİYE 22.06.2021, 11:39 22.06.2021, 13:08
Bahçeli: HDP'deki cinayetin önü arkası araştırılmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli parti grup toplantısında konuştu. MHP Genel Başkanı, HDP'nin kapatılması davası, İzmir İl Binası'ndaki saldırı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına konuşmasında geniş yer ayırdı. 

Bahçeli HDP’nin kapatılmasına yönelik iddianamenin AYM tarafından kabul edilmesini şöyle değerlendirdi:

"HDP silahsız bölücülüğün maşası olarak görevlendirilmiştir"

“PKK silahlı saldırı konusunda kışkırtılıp tembihlenirken, HDP silahsız bölücülüğün maşası olarak görevlendirilmiştir. Otu çekip köküne bakıldığında HDP’nin PKK’dan, PKK’nın HDP’den hiçbir farkı olmadığı gerçeği gün gibi ortaya çıkacaktır.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nun, HDP’nin kapatılması istemiyle açılan davanın ilkini reddedip ikincisini inceleyerek dün itibariyle kabul etmesi bize göre hayırlı bir gelişme, adaletin tecellisi açısından ümit verici bir tesellidir.
Eğer hukuk varsa, eğer adalet hakimse, eğer Türkiye tarihi haklarından ve milli bekasını savunmaktan vazgeçmemişse terörizmin siyaset ayağı hiçbir ad altında açılmamak üzere kapatılmalıdır.”

İzmir’de HDP il binasında düzenlenen silahlı saldırıda parti çalışanı Deniz Poyraz’ın öldürülmesi ile ilgili de “provokasyon” açıklaması yapan Bahçeli saldırganın tüm bağlantılarının araştırılmasını istedi:

“HDP’nin hukuk konusu olduğu bir dönemde, şu tuhaf zamanlamaya bakınız ki, İzmir HDP il binasına yapılan hunhar saldırı ve suikast elbette şiddetli bir provokasyon, alçak bir komplo olarak değerlendirilmelidir.
Saldırganın ifade tutanağı uyanık bir şuurla analiz edildiğinde, meczup olmadığı, tek başına hareket etmediği, bilinçli bir eylem içinde eyleme geçtiği hemen fark edilecektir.

"Tıpkı Ankara Gar patlaması gibi..."

Lütfen dikkat buyurunuz, öyle bir gün seçilmiştir ki, binada tek bir HDP’li yönetici yoktur, hatta planlı bir toplantı da iptal edilmiştir.

Tıpkı Ankara Gar patlamasında, tıpkı Suruç katliamında olduğu gibi, HDP’liler araziye uymuşlar, birden bire kayıplara karışmışlardır. Olayın vuku bulduğu gün, ne hikmetse, çay servisi yapan asıl şahsın yerine yardım amacıyla kızı binaya gelmiştir. Cinayete kurban giden Deniz Poyraz’ın masada yarım bıraktığı kağıt bardaktan içtiği çay ile yediği domates ve zeytin, kısa süre içinde Türkiye aleyhtarlarının propaganda görseli olarak kullanılmıştır.”

"Bağ ve bağlantıları kimleri ve nereleri işaret etmektedir?"

Bahçeli saldırganın sosyal medya hesaplarından çıkan fotoğraflarıyla ilgili de konuştu:

Katilin bozkurt işareti yapan ve silah tutan halini resmeden fotoğrafları sanki bir yerlerde hazırda bekletiliyormuş gibi anında servis edilmiştir. Yani bir taşla daldaki birden fazla kuşun vurulması hedeflenmiştir. Altını kalın bir şekilde çizerek soruyorum; bu katil gerçekte kimdir? HTS kayıtları çıkarılmış mıdır? Bağ ve bağlantıları kimleri ve nereleri işaret etmektedir? Provokasyonun içinde derin PKK’nın, yabancı istihbarat örgütlerinin, kiralık taşeronların parmağı var mıdır?
HDP’yi masumlaştırıp partimizi, Cumhur İttifakı’nı ve Türk devletini suçlamak üzerine bina edilen bu cinayetin önü arkası, sağı solu, altı üstü sonuna kadar araştırılmalıdır.

"Biz bu cinayeti reddediyoruz"

Kim ne biliyorsa, kimin elinde ne belge, ne bilgi varsa emniyet güçlerine ve adli makamlara teslim etmek durumundadır. Biz bu cinayeti reddediyoruz. Katilin ve işbirlikçilerinin en ağır cezaya çarptırılmasını istiyoruz.”

Kılıçdaroğlu'na tepki: Aklı başında mıdır?

Kılıçdaroğlu’nun, “Deniz’i öldürdüler, istiyorlar ki, bu ülkede hiçbir genç mutlu olmasın” sözlerini tepki gösteren Bahçeli, “Neye dayanarak, hangi delile güvenerek söyleyebilmiştir? Bu olayın sonucunda, Türkiye’yi haydut devlet durumuna düşürmek isteyenler olduğunu açıklayan Kılıçdaroğlu, ne dediğinin şuurunda mıdır? Aklı başında mıdır? Açık seçik söylüyorum, Türk devleti egemen ve haysiyet sahibi bir devlettir, katil ithamları ise soysuzluktur” dedi.

#MHP #Devlet Bahçeli #HDP #katil #cumhur ittifakı #AksuTV #AksuTVHaber
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