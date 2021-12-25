Bahçelievler'de baba, oğlunu öldürdü

İstanbul’un Bahçelievler ilçesi Hürriyet Mahallesi Çağlar Sokak'taki apartmanda yaşayan Aslan P., 6 yaşındaki oğlunu Devran P.'yi evde bıçaklayarak öldürdü.

Aslan P., daha sonra intihar girişiminde bulundu.

ANNE KORKUNÇ MANZARA İLE KARŞILAŞTI

Bu sırada eve gelen anne Ayşad P.'nin çığlıklarını komşuları duydu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, baba Aslan P.’yi hastaneye kaldırırken, polis ekipleri inceleme başlattı.

"EFENDİ BİR İNSANDI"

Aslan P.’yi tanıyan ve olayla ilgili konuşan Tekin Güçlü, “Şahıs sakin, efendi bir insandı. Çocuğuna düşkündü. Böyle bir şey yapacağı hiç kimsenin aklına gelmezdi. Cinnet mi yaşadı bilmiyoruz. Kendisini de kestiğini duyduk. Türkmenlerdi. Çocuğuna düşkün bir insandı bildiğimiz kadarıyla. Geçim sıkıntısı olabilir büyük bir ihtimalle. Kirasını bazen ödemekte zorlandığını biliyoruz. Kendisi koltuk, araç yıkama, halı yıkamada çalıştı. Eşi de köpek, hayvan eğitmenliği yapıyordu. Şahsın ismi Aslan. Eşinin ismi Ayşad bildiğimiz kadarıyla. Çocuğunun ismini hatırlamıyorum. Her gün gelirlerdi, yanımıza uğrarlardı. Muhabbet ederdik. Hiçbir şeyini görmedik babasının. Terbiyesizliğini de görmedik. Biz de şaşırdık yani.” dedi.