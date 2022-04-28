Bahçelievler'de 'velayet' cinayeti

İstanbul Bahçelievler'de kadın cinayeti...

34 yaşındaki Ülkü Durmaz, bir süre önce boşandığı ve 3 çocuğunun velayetini alan eski eşi Erdinç Ospar'ın Yonca Sokak'taki evine gitti.

Çocuklarını göremediğini öne süren Durmaz, Ospar'la tartışmaya tutuştu.

Kadın bıçakladı, adam silahla vurdu

Durmaz, tartışmanın alevlenmesiyle yanında taşıdığı bıçakla Ospar'ı 2 yerinden bıçakladı. Ospar da evindeki tabancayı alarak Durmaz'a 3 el ateş etti. İhbarla eve gelen sağlık ekipleri, Ospar ile Durmaz'ı Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

DHA'nın haberine göre Durmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ospar'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.