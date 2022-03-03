Bahçelievler’de, taciz şüphelisinin evi taşlandı
Yoldan geçen kadını taciz ettiği iddia edilen şüphelinin evi, mahalleli tarafından taşlandı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen şüphelinin, olayın ardından hastaneye yatırıldığı öğrenildi.
TÜRKİYE 03.03.2022, 12:57
İstanbul’da, Bahçelievler ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi Mareşal Fevziçakmak Caddesi'nde, sabah saatlerinde, iddiaya göre psikolojik sorunları olduğu belirtilen Hamdi isimli kişi, yoldan geçen kadına tacizde bulundu.
Olayı gören çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi.
Evine giren şüpheli, balkondan aşağıya bakarak tepki gösterenlere küfürler savurdu.
BALKON CAMLARI KIRILDI
Bunun üzerine çevredekiler, şüphelinin evini taşladı. Atılan taşlar nedeniyle balkon camları kırıldı. Bir süre sonra taş atan şahıslar, olay yerinden dağıldı.
HASTANEYE YATIRILDIĞI ÖĞRENİLDİ
Şüphelinin, olayın ardından yakınları tarafından hastaneye yatırıldığı öğrenildi.
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