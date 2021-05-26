Bahçesinde çalışan çiftçinin hazin sonu!
57 yaşındaki İbrahim Kahraman, bahçesinde çalışırken vücudunu çapa makinesinin bıçaklarına kaptırması sonucu hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 26.05.2021, 14:57
Bu sabah saat 10.30 sıralarında Akçakoca ilçesine bağlı Kirazlı köyünde İbrahim Kahraman, bahçesine tohum ekmek için çapa yapmak istedi.
VÜCUDUNU MAKİNEYE KAPTIRDI
Kahraman, çapa makinesini kullandığı sırada vücudunu bıçaklarına kaptırdı. Bahçede bulunanların haber vermesiyle sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Kahraman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. İbrahim Kahraman'ın cansız bedeni, yapılan olay yeri incelemesinin ardından morga götürüldü.
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