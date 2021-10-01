Bakan Akar ABD’li mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alınmıştır. Bakan Akar ve Bakan Austin, daha yakın işbirliği ve koordinasyon ile iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin güçlendirilmesinin önemini vurgulamışlardır” ifadelerine yer verildi.