Bakan Akar ABD’li mevkidaşıyla görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.
TÜRKİYE 01.10.2021, 21:15
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alınmıştır. Bakan Akar ve Bakan Austin, daha yakın işbirliği ve koordinasyon ile iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin güçlendirilmesinin önemini vurgulamışlardır” ifadelerine yer verildi.
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