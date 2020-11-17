Bakan Akar'dan kritik Rusya açıklaması!
Milli Savunma Bakanı Akar, "(Türk-Rus askeri heyetlerinin teknik görüşmeleri) Görüşmeler yapıldı, karşılıklı çalışmamız devam ediyor." dedi. Akar ayrıca, "Türkiye olarak KKTC'nin hakkına, hukukunu sahip çıkacak, hiçbir şekilde çiğnetmeyeceğiz. Herhangi bir oldubittiye müsaade etmeyeceğiz." dedi.
TÜRKİYE 17.11.2020, 16:54
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk ve Rus askeri heyetlerinin Karabağ'daki ateşkes sonrasında yürütülecek çalışmaları ele almak üzere Ankara'da teknik görüşmeler gerçekleştirdiğini belirterek, "Görüşmeler yapıldı, karşılıklı çalışmamız devam ediyor" dedi.
Akar ayrıca, "Türkiye olarak KKTC'nin hakkına, hukukunu sahip çıkacak, hiçbir şekilde çiğnetmeyeceğiz. Herhangi bir oldubittiye müsaade etmeyeceğiz." dedi.
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