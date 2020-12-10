Bakan Akar'dan S-400 açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de barışa karşı tavır sergilediğini belirterek, "Akdeniz’de gerilimi tırmandırmak isteyen Yunanistan’dır. Maalesef iyi komşuluk çerçevesinde çözüme, barışa uzanan elimiz hep havada bırakıldı." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, Karabağ'daki anlaşma ile ilgili olarak, ''Ortak merkezin bina inşası ve faaliyetlerin başlaması için Türkiye-Azerbaycan-Rusya arasında çalışmalar devam ediyor." açıklamasını yaptı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR'DAN S-400 AÇIKLAMASI!

Akar, "S-400 tedarik süreci siyasi, askeri, ekonomik ve teknolojik boyutlar dikkate alınarak takip edilmekte, sistemin kontrol ve hazırlıklarına planlandığı şekilde devam edilmektedir." dedi.