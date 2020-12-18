Bakan Akar'dan S-400 açıklaması

Yenişafak Yazarı Mehmet Acet, "ABD yaptırımları Türkiye’yi nasıl etkileyecek?", “S400’ü kendimiz kullanma kabiliyetine sahip miyiz?” gibi soruların yanıtlarını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan aldı.

Köşe yazısında önemli değerlendirmelerde bulunan Acet, Bakan Akar'ın en çok merak edilen sorulara yanıtlarını da aktardı.

Mehmet Acet'in çok konuşulan köşe yazısı:

Önceki gün bir grup meslektaşımızla birlikte, gündemdeki konuları konuşmak, aklımızdaki soruları sormak üzere Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la bir araya geldik.

Akar, sözlerine “Türkiye Cumhuriyeti Devleti Sn. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde özne olmuş durumda. Bu da sorumlulukları ve görevleri artırıyor. Savunma Bakanlığı da bu konudaki nasibini alıyor” diye başladı.

Akar’ın bu sözlerini anlamlandırmak için Genelkurmay Başkanı ve Milli Savunma Bakanı olarak görev yaptığı 5 yılı aşan süreyi ve geldiğimiz noktayı, şöyle bir gözümüzün önünden geçirmemiz yeterli.

5 yıl, 5,5 yıl önce, diyelim 2015’in yaz aylarında böyle bir buluşma olmuş olsaydı, konuşulacak olan konuların yüzde 90’ı, Türkiye’yi kendi topraklarında tehdit eden hendek terörüne verilen cevaplardan ibaret olacaktı.

Hâlbuki bizim bu son buluşmamızda Bakan Akar, Libya’yı, Doğu Akdeniz’i, Kıbrıs’ı, Suriye ve Irak’ı, Karabağ ve Azerbaycan’ı anlattı.

Niye?

Çünkü buralar artık, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin aksiyon aldığı, faaliyet yürüttüğü, Türkiye’nin dış politikadaki hamlelerinin arkasını başarıyla doldurduğu yerler.

“S-400’Ü KENDİMİZ KULLANACAĞIZ”

Salı akşamı El Cezire televizyonunda yaptırım konusunu tartışmak üzere davet edildiğim yayında, benimle birlikte ABD’den yayına katılan Clinton döneminin NATO Büyükelçisi Robert Hunter enteresan bir iddia ortaya attı.

Dedi ki;

“Türkiye’nin satın aldığı S400 füzelerinin kumandasında Ruslar olacak. Bu durum bizi endişelendiren faktörlerden biri.”

Programı sunan spiker bu iddiayı bana sorunca, “Bu doğru değil, Türkiye bu sistemi kendi kullanacak” diye cevap verdim.

ABD’li eski elçinin bu iddiasını önceki günkü buluşmamızda gündeme getirip

“S400’ü kendimiz kullanma kabiliyetine sahip miyiz?” diye sordum.

Bakan Akar’ın cevabını araya girmeden aktarayım:

“Eğitim kurulum sürecinde uzman arkadaşlarımız eğitim aldılar. Eğitimler kullanıcı, öğretici seviyesinde oldu. Kendimiz kullanacağız. (Ruslar olmayacak) Kullanım yetkisi, kullanım bilgisi bizim personelimizde emir, komutası bizim kontrolümüzde olacak.”

Buluşmamızda Milli Savunma Bakanı Akar, S-400’leri Türkiye’nin neden satın aldığına dair ayrıntılı açıklamalar yaptı.

Söylediklerinden anlıyoruz ki, hava savunma meselesi Türkiye için yeni bir mesele değil.

Son yılların bir meselesi olarak gündeme geldi diye düşünüyor olabilirsiniz ama öyle de değil.

Bakan Akar, Türkiye’nin neden böyle bir ihtiyaca sahip olduğuyla ilgili tartışmaların başlangıcı için ta 1982’yi işaret ediyor.

Yine araya girmeden bu önemli bilgileri Bakan Akar’ın ağzından aktaralım:

“2011 sonrasında özellikle artan tehdit var. Bunu düşünmek zorundayız, nasıl savunacağız ülkeyi deyince bu ortaya çıktı. 1982’den beri Türkiye’nin hava savunma meselesi var. En son S400 ile noktalandı. Kriterlerimiz var teknoloji transferi ortak üretim var. Kriterler konuldu, bunun çerçevesinde alışveriş oldu. Biz artık pazar olmayacağımızı söyledik. Şeffaf işlem yapıldı, saklı gizli bir şey yok. Türkiye her denilene evet diyecek bir ülke değil.”

Bakan Akar, Türkiye’ye S-400 nedeniyle ABD’nin yaptığı haksızlıkları anlatırken, eski Varşova Paktı ülkelerinden NATO’ya dâhil olan birçok ülkenin Rus yapımı mühimmata sahip olmalarını, Yunanistan’ın Rusya’dan S-300 sistemini almasını örnek gösteriyor.

Diyalog, uzlaşma, hoşgörü ve problemleri çözecek yaklaşım olması lazım diyor.

ABD SAVUNMA BAKANI İLE S400/F35 DİYALOĞU

Bu konular üzerinde konuşurken Bakan Akar, ABD’li mevkidaşı ile arasında geçen bir diyaloğu bize anlattı.

Hani, S400’lerin F35’leri tehdit etmesi iddiası var ya, bu diyalogda bununla ilgili:

“F35 ile arasında karışma olur tartışmaları, Bu mühendislik meselesi. Bizim mühendislerimiz olmaz sizin mühendisleriniz olur diyor. Otursun konuşsunlar. Yetmez mi. NATO’da gelsin. ABD’de olmaz dedi. Bunları hep konuştuk. ABD’li Savunma Bakanı gittiğimizde F35-S400 etkiliyor dedi. Kim dedi diye sorduk. ABD’li pilot. Peki, pilot kaç kere F35 ile uçmuş, kaç kere S400 ile karşı karşıya gelmiş. Bu şahit olmaz. İsrail’de F35 var Suriye’de S400 var onlar etkileşime mi giriyor, kodlarını mı alıyor? Hayır.”

Geldik en önemli soruya:

ABD’nin bu yaptırım kararının etkileri neler olabilir?

Akar’ın soruyu cevaplarken Türkiye’nin İHA/SİHA hikâyesini örnek göstermesi dikkat çekiciydi:

“SSB’nin yaptırımlar sebebiyle sıkıntıları olabilir ama bunların ölümcül olmayacağı da kesin. Neler gördük. İha’mız Siha’mız yokken İsrail İHA motorunu yapmayacağız deyince ne oldu. Kendi başımızın çaresine baktık. Önce askeri sonra sivil firmalar aldı başını gitti. Bakanlıkta, SSB çalışıyor olayın boyutları var. Sıkıntılar neler olabilir onların tespiti ve çözümü için neler yapabiliriz. Elimizde problemler ve neler yapabileceğimiz olacak.”