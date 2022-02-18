Bakan Akar Irak Dışişleri Bakanı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.
TÜRKİYE 18.02.2022, 22:17
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Münih Güvenlik Konferansı dolayısıyla geldiği Almanya'da ikili görüşmeler de gerçekleştiriyor.
Konferans kapsamında Savunma Politikaları ve İnovasyon Forumu'nda konuşma yapan Akar, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.
Görüşmede, terörle mücadelede iş birliği konuları ele alındı.
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