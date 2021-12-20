banner86

banner85

Bakan Akar: Kerkük'teki Türkmenlerin hukukunun korunması önemli

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kerkük'teki Türkmenlerin hakkının, hukukunun korunması bizim için çok önemli. Oradaki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz" dedi.

TÜRKİYE 20.12.2021, 16:04
Bakan Akar: Kerkük'teki Türkmenlerin hukukunun korunması önemli

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirildi.

Bakan Akar’ın talimatlar verdiği toplantıda Kuvvet ve Ordu Komutanlarının yanı sıra yurt içi ve dışındaki birlik komutanları devam eden faaliyetlere ve sahadaki son duruma ilişkin bilgiler paylaştı.

"Türk Silahlı Kuvvetleri yoğun bir dönemden geçiyor"

Savunma ve güvenlik konuları kapsamında Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, terörle mücadele harekatları ve koronavirüsle mücadelede alınan tedbirlerin de ele alındığı toplantıda konuşan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri yoğun bir dönemden geçiyor. Şu ana kadar büyük bir başarıyla bize verilen görevleri yerine getirdiniz. Bundan dolayı hepinizi kutluyorum. İnşallah bundan sonra da aynı ciddiyet ve samimiyetle, diyalog ve koordinasyon içinde faaliyetleri yürütmek suretiyle bize verilen görevleri başaracağız" ifadelerini kullandı.

"Teröristlerde çöküş olduğunu hepimiz görüyoruz"

Zorlu hava ve arazi şartlarında terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini dile getiren Akar, "Teröristlerde çöküş olduğunu hepimiz görüyoruz. Bununla alakalı bir sürü iz var. Bu çöküşün devamı için baskımızı, operasyonlarımızı, takibimizi sürdüreceğiz. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Teröristlerin tüm inlerini, barınaklarını, sığınaklarını tahrip edeceğiz" diye konuştu. Akar, zorlu hava şartlarına karşı gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik de talimat verdi.

"Birlikte hedefe varmamız lazım"

En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadelenin devam edeceğini vurgulayan Akar, "Bunu yaparken de hem Erbil ile hem Bağdat ilişkilerimizi hakka, hukuka saygılı, yapıcı şekilde gerçekleştiriyoruz. Olumlu gelişmelerin olması için gayret gösteriyoruz. Birlikte hedefe varmamız lazım. Hem Iraklı kardeşlerimiz hem de bizim için güvenliğin sağlanmasının yolu bu. Burada omuz omuza çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kerkük'teki gelişmelere yönelik değerlendirmelerde bulunan  Akar, "Kerkük'teki Türkmenlerin hakkının, hukukunun korunması bizim için çok önemli. Oradaki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz " dedi.

"Hür türlü katkıyı sağlamaya devam edeceğiz"

Son dönemde Karadeniz'de yaşananlara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Akar, şunları söyledi:

"Karadeniz'de sükunetin hakim olmasına gayret gösteriyoruz. Karadeniz'de tarafların uluslararası hukuka uygun şekilde, bugüne kadar yapılan, üzerinde mutabık kaldığımız anlaşmalar, kurallar çerçevesinde herhangi bir şekilde gerginliğe meydan vermeden, olayların tırmanmasına sebebiyet vermeden oradaki faaliyetlerin sürmesini arzu ediyoruz. Bununla ilgili tüm muhataplarımıza bu görüşlerimizi iletiyorum. Temennimiz Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğin, NATO ile Rusya arasındaki gerginliğin bir an önce barışçıl yol ve yöntemlerle çözülmesi, sükunetin, barışın, istikrarın hakim olması. Bu konuda üzerimize düşen ne varsa bugüne kadar her türlüyü katkıyı sağladığımız gibi bundan sonra da sağlamaya devam edeceğiz."

#Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar #Kerkük
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 20 Aralık 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 17 42
2. Konyaspor 17 33
3. Başakşehir 17 29
4. Hatayspor 17 29
5. Fenerbahçe 17 28
6. Alanyaspor 17 27
7. Adana Demirspor 17 26
8. Sivasspor 17 25
9. Beşiktaş 17 25
10. Karagümrük 17 25
11. Galatasaray 17 24
12. Giresunspor 17 22
13. Gaziantep FK 17 22
14. Antalyaspor 17 21
15. Kayserispor 17 20
16. Altay 17 18
17. Rizespor 17 16
18. Göztepe 17 14
19. Öznur Kablo Yeni Malatya 17 14
20. Kasımpaşa 17 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 16 33
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 16 32
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. Samsunspor 16 26
7. Gençlerbirliği 17 26
8. Kocaelispor 17 24
9. İstanbulspor 16 23
10. Adanaspor 17 23
11. Tuzlaspor 16 22
12. Manisa FK 18 22
13. Boluspor 17 21
14. Menemenspor 17 20
15. Ankara Keçiörengücü 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 16 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 18 43
2. Sevilla 17 37
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 17 27
8. Valencia 17 25
9. Athletic Bilbao 18 24
10. Espanyol 18 23
11. Villarreal 17 22
12. Osasuna 18 22
13. Celta de Vigo 18 20
14. Mallorca 18 20
15. Granada 17 19
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 17 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 17 8