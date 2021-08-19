Bakan Akar, KKTC Dışişleri Bakanı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ve iş birliği konuları ele alındı.
Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF’21) kapsamındaki görüşmelerini sürdürüyor.
Bu kapsamda Bakan Akar, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ve iş birliği konuları ele alındı.
"Türkiye, KKTC'nin hak ve hukukunu korumaya devam edecek"
Akar, görüşmede Rum tarafının uzlaşmaz tutumundan vazgeçmesinin önemine değindi. Yıllardır denenmiş ve başarısız olmuş girişimler yerine egemen, eşit ve bağımsız iki devletli çözümün gerekliliğine vurgu yaptı.
Türkiye'nin her zaman olduğu gibi garantörlük haklarını da kullanarak KKTC'nin hak ve hukukunu korumaya devam edeceğinin altını çizen Akar, bunları hiçbir şekilde çiğnetmeyeceği, bu konudaki tavrının açık olduğu ve 1974'te nerede duruyorsa aynı noktada bulunduğunu da ifade etti.
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