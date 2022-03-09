Bakan Akar: Olumlu gelişmeler bekliyoruz
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin Ukrayna'daki 2 uçağı ve Rus limanlarındaki Türk gemileri ile ilgili önümüzdeiki günlerde olumlu gelişmeler beklediklerini söyledi.
TÜRKİYE 09.03.2022, 12:13
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile olumlu ve yapıcı bir görüşme yaptıklarını, görüşmelerdeki birinci konunun ateşkesin bir an önce gerçekleştirilmesi olduğunu söyledi.
Bölge'de Türkiye'ye ait 2 uçak olduğunu, aynı zamanda Rus limanlarında Türk gemileri olduğunu ifade eden Akar, onların da bir an önce güvenli bir şekilde Türkiye'ye gönderilmesi konusunda önümüzdeki günlerde olumlu gelişmeler beklediklerini kaydetti.
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