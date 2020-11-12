Bakan Akar: Rusya'dan geniş bir heyet gelecek

Akar, Azerbaycan - Ermenistan arasında varılan anlaşmaya ilişkin "Yarın Rusya'dan geniş bir heyet geliyor. Taktik ve teknik olarak, kim nerede duracak, kim ne yapacak bunlar konuşulacak. En sonunda ne istiyoruz; ateşkesin kalıcı olması, istikrarın sağlanması, barışın sağlanması, hudutların açıklaması, refahın yayılması. Ama kimse kimsenin hakkına tecavüz etmesin." dedi.