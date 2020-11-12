Bakan Akar: Rusya'dan geniş bir heyet gelecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Karabağ'da oluşturulacak ortak merkezle ilgili 'Türkiye orada nerede? Türkiye işin dibinde. Hem masada hem sahada. Orada herhangi bir oldubitti söz konusu değil' açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE 12.11.2020, 20:44
Bakan Akar: Rusya'dan geniş bir heyet gelecek

Akar, Azerbaycan - Ermenistan arasında varılan anlaşmaya ilişkin "Yarın Rusya'dan geniş bir heyet geliyor. Taktik ve teknik olarak, kim nerede duracak, kim ne yapacak bunlar konuşulacak. En sonunda ne istiyoruz; ateşkesin kalıcı olması, istikrarın sağlanması, barışın sağlanması, hudutların açıklaması, refahın yayılması. Ama kimse kimsenin hakkına tecavüz etmesin." dedi.

#Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar #Karabağ
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