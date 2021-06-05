Bakan Akar, terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde komuta kademesi ile dün Denizkurdu 2021 Tatbikatı’nın Doğu Akdeniz’deki “seçkin gözlemci günü” faaliyetlerini takip etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 133 suüstü gemisi, 10 denizaltı, 43 uçak, 28 helikopter ve 14 insansız hava aracının katıldığı tatbikatta personele ve katılımcılara hitap eden Akar, son dönemde Türk Silahlı Kuvvetlerine bazı söylemlere tepki gösteri

Bakan Akar, terörle mücadelede kararlılık mesajı da verdi