Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler Libya'da
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Güvenlik, Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası kapsamında yapılan faaliyetleri yerinde incelemek üzere Libya'nın başkenti Trablus'a gitti.
TÜRKİYE 03.07.2020, 14:29
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'in ziyareti dolayısıyla Mitiga Havaalanında askeri tören düzenlendi.
Libya Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin Abdullah en-Nemruş, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed eş-Şerif, Deniz Kuvvetleri Komutanı Admiral Abdulhakim Abuhalia ile Türkiye’nin Trablus Büyükelçisi Serhat Aksen ve diğer Türk ve Libyalı yetkililer tarafından karşılanan Akar, tören kıtasını selamladı.
Törenin ardından Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler, mutabakat kapsamında oluşturulan Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığına gitti.
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