Bakan Akar ve Orgeneral Güler resmi ziyaret için Irak'ta
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görüşmelerindeki temel konunun, terörle mücadelede Türkiye ve Irak arasındaki iş birliği olacağı belirtildi.
TÜRKİYE 18.01.2021, 12:51
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile resmi ziyarette bulunmak üzere Bağdat’a geldi.
Bakan Akar, Orgeneral Güler ile gerçekleştirdiği Bağdat ziyaretinde ilk olarak Irak Savunma Bakanlığına gidecek.
Savunma Bakanı Cuma Anad tarafından askeri törenle karşılanacak Akar ve Güler’in, Cumhurbaşkanı Berham Salih, Başbakan Mustafa Kazimi ve İçişleri Bakanı Osman Ganimi ile görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.
Görüşmelerdeki temel konunun, terörle mücadelede Türkiye ve Irak arasındaki iş birliği olacağı belirtiliyor.
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