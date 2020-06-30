Bakan Albayrak ve eşine yapılan ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi yağıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dördüncü kez baba oldu. Berat Albayrak ve Esra Albayrak çifti yeni doğan bebeklerine Hamza Salih adını verdi.

Bir Twitter kullanıcısının çirkin paylaşımı ise büyük tepki çekti. Bakan Albayrak ve eşini doğrudan hedef alan ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüdü, Albayrak'a destek mesajları yağdı.

KARANLIK ZİHNİYETİ LANETLİYORUM

İbrahim Kalın: Esra Albayrak hanımefendiye yönelik paylaşımda bulunan kişinin "bel hum adall" olduğu aşikardır ve bu alçaklığı, kamu vicdanında ve hukuk önünde cezasız kalmayacaktır. Bu sefil ve karanlık zihniyeti lanetliyorum.

ALTUN: "BU ÖRGÜTLÜ AHLAKSIZLIĞA KARŞI TEPKİSİZ KALANLARIN RİYAKARLIĞINI DA GÖRMEZDEN GELEMEYİZ"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Altun'un açıklaması şöyle:

Sayın Bakanımız Berat Albayrak’ı ve eşi Esra Albayrak Hanımefendi’yi dün gece dünyaya gelen yeni yavruları vesilesiyle tebrik ediyorum. Hamza Salih’in ailesi, vatanı ve milleti için hayırlı bir evlat olmasını Cenab-ı Allah’tan diliyorum.

Bu güzel haber karşısında bile, insanlıktan nasibini almamış bir güruh, anneliğin kutsiyetini ve çocukluğun masumiyetini hiçe sayarak organize bir saldırı ve hakaret furyası başlattı. Bu tavrı esefle kınıyor, şiddetle lanetliyorum.

Vicdan ve ahlaktan yoksun bu arsızlığın manevi, kültürel ve toplumsal değerlerimiz içerisinde asla yeri yoktur. Bu örgütlü ahlaksızlığa karşı tepkisiz kalanların riyakarlığını da görmezden gelemeyiz.

İkiyüzlülüğü ve ahlaksızlığı zihniyetlerinin bir parçası haline getirenlere karşı biz hakikatin ve ahlakın tarafı olmayı sürdüreceğiz. Kimse hakarete uğramasın, kimsenin izzeti hedef alınmasın diye daha çok mücadele edeceğiz.

GÜL: HESABINI HUKUKA VERECEKLER

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise söz konusu olaya, "Körpecik yavruya, annesine, babasına çirkin iftiralarla saldırma düşkünlüğüne sapmış, ruhunu nefrete boğdurmuş; ağzı bozuk, fikri çürük, aynı havayı solumaktan hicap duyduğumuz güruhu kınamak bile zûl geliyor. İnsanlıktan nasipsiz bu şahıslar hesabını hukuka verecektir" sözleriyle tepki gösterdi.

VARANK: KAFALARINI KUMA GÖMÜYORLAR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçtiğimiz günlerde sahte duyarlılık gösterisi için sıraya girenler; konu, insanlıktan bihaber namussuzların sayın Cumhurbaşkanımızın kızı ve yeni doğmuş torununa saldırması olunca, kafalarını nasıl deve kuşu gibi kuma gömüyorlar hayretle izliyoruz. Yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA'DAN DA TEPKİ GELDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Esra ve Berat Albayrak çiftini, yeni doğan evlatları sebebiyle kutluyorum. Her doğan çocuk, daha iyi bir dünya için bir umut, yeni bir başlangıçtır. Hamza Salih’le anne babası için kullanılan ifadeler, umut duyulabilir yönü kalmamış kişilere ait olsa gerek. Allah ıslah etsin." dedi

ÇAVUŞOĞLU: BU TOPLUMDA YERİ YOK!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yeni doğmuş masum yavruya, anne ve babasına uzanan galiz dillerin, vicdansız saldırıların bu toplumda yeri yoktur, olamaz! Bunu ancak insanlıktan nasibini alamayanlar yapar." sözleriyle tepki gösterdi.

BAKAN KURUM: AHLAK DIŞI TUTUM VE PAYLAŞIMLARI KINIYORUM

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çirkin saldırıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanımız Berat Albayrak ve eşleri Esra Albayrak’ı Hamza Salih yavrumuz vesilesiyle tebrik ediyorum. Bizim inancımızda cennet, annelik payesine ulaşmış her kadının ayakları altındadır. Masum bir çocuk ve annesi üzerinden sergilenen ahlak dışı tutum ve paylaşımları kınıyorum." dedi.

NASIL BİR AHLAKSIZLIKTIR?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Betül Sayan Kaya çirkin saldırıya, "İnsanlığınız, haysiyetiniz, insafınız nerede? Yeni doğmuş bir bebek ve lohusa annesine böyle aşağılıkça saldırmak nasıl bir ahlaksızlıktır? Milletimizi, Esra Albayrak Hanımefendi'ye yapılan ahlaksızlığa karşı sesini yükseltmeye davet ediyorum." sözleriyle tepki gösterdi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, provokatif çirkin saldırı hakkında, "Masum bir bebek üzerinden Sn Cumhurbaşkanımızın değerli ailesine,Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak ve değerli eşi Esra Albayrak’a dönük çirkin ifadeleri kullananlar,ahlak ve haysiyet yoksunu olduklarını ilan etmişlerdir.Bu ahlak ve haysiyet yoksunlarını lanetliyorum." açıklamasında bulundu.

BAKAN ALBAYRAK TWİTTER'DAN MUTLULUĞUNU BÖYLE PAYLAŞMIŞTI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, mutluluğunu Twitter'dan paylaşmış, şu ifadeleri kullanmıştı:

Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz.

"ANNE VE BABALAR SADECE TEBRİK EDİLİR"

Faik Öztrak: Esra ve Berat Albayrak çiftini yeni dünyaya gelen bebekleri için kutluyoruz. Allah evlatlarını analı, babalı büyütsün. Bu ülkenin örf ve adetlerinde yeni doğan bebekler için anne ve babalar sadece tebrik edilir. Kötü söz asla söylenmez.

Mansur Yavaş: Kadınlara yönelik her türlü saldırının karşısında olacağımızı daha önce de belirtmiştik. Sayın Esra Erdoğan Albayrak'a yönelik ahlak dışı söylemleri ve çirkin ithamları kınıyorum. Allah evlatlarını güle güle büyütmeyi nasip etsin.

"YAPANI CEZALANDIRMALIYIZ"

Muharrem İnce: Sosyal medyada Esra Albayrak'a yönelik yapılan paylaşım ahlaksızlıktır. Bu tür paylaşımlar ister Başak Demirtaş'a yapılsın, ister Esra Albayrak'a yapılsın, kime yapılırsa yapılsın karşı çıkmalıyız, kınamalıyız, yapanı da cezalandırmalıyız.

Aykut Erdoğdu: Esra - Berat Albayrak çiftini yeni doğan bebekleri dolayısıyla tebrik ediyorum... Bir bebeğin dünyaya gelişi gibi duru bir olayın çirkinleştirilmeye çalışılmasını çürümüşlük olarak görüyorum...

Cemal Enginyurt: Berat Albayrak ve eşinin Hamza Salih evladı oldu,Allah analı babalı büyütsün. Ağzından lağım akanlar! Kanı bozuklar! Sapık ruhlular! Kindar hainler! Sifon çekilecek pislikler! @BeratAlbayrak hedef alarak,güya düşünce(!)belirtmişler. Şerefsizce yazanların hepsi beyinsizdir. Yazık

Ali Babacan: Esra Albayrak'a yeni doğmuş evladı üzerinden çirkin ifadelerde bulunanlar, hastalıklı bir zihniyetin ürünüdür. Daha önce de Başak Demirtaş'a benzeri yapılmıştı. Kadınlar, canınız istediği zaman hakaret edebileceğiniz, onurlarıyla oynayabileceğiniz varlıklar değildir.

Ahmet Davutoğlu: Sayın Esra Albayrak'a ve yeni doğan bebeğine yönelik sosyal medyada paylaşılan çirkin ifadeleri şiddetle kınıyorum. Her zaman söylediğimiz gibi kadın onuru ve aile kutsalımızdır, dokunulamaz. Esra Hanım'ı tebrik eder, bebeğe hayırlı ömür dilerim.

Temel Karamollaoğlu: Bugün ülke olarak yine birileri adına utandık! Esra Albayrak Hanımefendi'ye yapılan ahlaksızlık kabul edilemez; kime kimden gelirse gelsin, her türlü ahlaksızlığın karşısındayız. Esra ve Berat Albayrak çiftinin yeni doğan evlatlarına sağlıklı ve hayırlı ömürler diliyorum.

Ece Üner: C. Meriç'in "Türkiye'de sağcı solcu ilerici gerici yoktur namuslu ve namussuz insanlar vardır"sözünü söylediğimde linç yemiştim.Hatırlatıyorum!Bir siyasetçiyi sevmeyebilirsiniz ama onun karısına dil uzatmak namussuzluktur! Bu, Başak Demirtaş için de Esra Albayrak için de geçerli!