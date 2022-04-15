Bakan Bozdağ: Kaşıkçı davasının devri kanuna uygundur
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan adli makamlarına nakline yönelik kararın kanuna uygun olduğunu kaydetti.
TÜRKİYE 15.04.2022, 09:19
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinin, Kaşıkçı davasında durma kararı vererek yargılamanın Suudi Arabistan adli makamlarına devrine ilişkin kararıyla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.
Bozdağ, şu değerlendirmede bulundu:
"Cemal Kaşıkçı davası olarak bilinen davada mahkemenin durma ve yargılamanın nakline karar vermesi kanuna uygundur, yargı yetkisinin devri değildir, davanın düşmesi değildir. Bu hakikati bilmelerine rağmen kimi siyasilerin aksi beyanı, siyasi hesapla yapılan çarpıtma yorumdur."
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