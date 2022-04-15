Bakan Bozdağ: Kaşıkçı davasının devri kanuna uygundur

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinin, Kaşıkçı davasında durma kararı vererek yargılamanın Suudi Arabistan adli makamlarına devrine ilişkin kararıyla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.

Bozdağ, şu değerlendirmede bulundu:

"Cemal Kaşıkçı davası olarak bilinen davada mahkemenin durma ve yargılamanın nakline karar vermesi kanuna uygundur, yargı yetkisinin devri değildir, davanın düşmesi değildir. Bu hakikati bilmelerine rağmen kimi siyasilerin aksi beyanı, siyasi hesapla yapılan çarpıtma yorumdur."