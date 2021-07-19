Bakan Çavuşoğlu: 172 bin vatandaşımız dün Bulgaristan’a giriş yaptı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kurban Bayramı'nı Türkiye'de geçirmek isteyen 172 bin Türk vatandaşının Bulgaristan'a giriş yaptığını söyledi.
TÜRKİYE 19.07.2021, 10:43
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği'nin Twitter'dan yaptığı gurbetçilere yönelik duyurusunu alıntılayarak paylaşımda bulundu.
Büyükelçiliğin, sınır kapılarında yardıma hazır olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Bu bayram bir arada olacağız. Türkiye’ye seyahat etmekte olan 172 bin vatandaşımız dün Bulgaristan’a giriş yaptı.
Büyükelçiliğimiz sınır kapılarında yardıma hazır. Bulgar makamlarına işbirliği için teşekkür ediyorum. Yol uzun, hasret yoğun. Sizlerin farkındayız. Yolunuz açık olsun" dedi.
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