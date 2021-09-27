Bakan Çavuşoğlu'ndan Afganistan'da Özbekistan ile işbirliği mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Afganistan konusunda Özbekistan ile çalışacağını söyledi.

TÜRKİYE 27.09.2021, 09:34
Bakan Çavuşoğlu'ndan Afganistan'da Özbekistan ile işbirliği mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov'u, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katılmak üzere geldiği İstanbul'da ağırladıklarını duyurdu.

#Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu #Özbekistan #Türk Konseyi #AksuTV #AksuTVHaber
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