Bakan Çavuşoğlu'ndan Kırım Platformu Ulusal Ofisi'ne ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırım Platformu Kuruluş Zirvesi için bulunduğu Ukrayna’da Kırım Platformu Ulusal Ofisi'ni ziyaret etti.

TÜRKİYE 23.08.2021, 21:42
Bakan Çavuşoğlu'ndan Kırım Platformu Ulusal Ofisi'ne ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından, Ukrayna’da Kırım Platformu Ulusal Ofisi'ni ziyaret ettiği anların fotoğrafını paylaştı.

Çavuşoğlu, "Kırım Platformu'nun Kuruluş Zirvesi vesilesiyle faaliyete giren Kırım Platformu Ulusal Ofisi'ni ziyaret ettik" dedi.

Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Kırım Platformu Kuruluş Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Ukrayna’nın bağımsızlığının 30. yılını kutlamış, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü güçlü şekilde desteklediğini belirterek, "Uluslararası toplum, uluslararası hukukun (Kırım'ın yasa dışı ilhakı) bu ihlaline karşı tek ses halinde konuşmalı." değerlendirmesinde bulunmuştu.

#Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu #Kırım Platformu Kuruluş Zirvesi #Ukrayna #AksuTV #AksuTVHaber
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