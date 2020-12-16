Bakan Çavuşoğlu: PKK Kürtleri temsil edemez
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile ortak basın toplantısı düzenledi. "Irak'tan tüm terör örgütlerinin temizlenmesini arzu ediyoruz"
TÜRKİYE 16.12.2020, 13:25
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile ortak basın toplantısı düzenledi.
"800 DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdik"
Irak'tan tüm terör örgütlerinin temizlenmesini arzu ettiklerini aktaran Bakan Çavuşoğlu, "Irak'ın DEAŞ ile mücadelesine destek verdik. Türkiye olarak 800 teröristi etkisiz hale getirdik" dedi.
"PKK, Kürtleri temsil etmez"
Sincar'ın PKK'dan temizlenmesi için yapılan anlaşmanın Irak'ın geleceği için önemli olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu şunları söyledi:
"Son dönemde PKK Peşmergeye saldırdı. Biz şunu söyledik PKK, Kürtleri temsil etmez. Son zamanda Kürtlere saldırmasının sebebi bu."
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