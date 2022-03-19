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Bakan Çavuşoğlu: Uluslararası sistemin ciddi bir reforma tabi tutulması gerekiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Dışişleri Bakanı Hayashi Yoshimasa ile ortak basın toplantısında konuştu. Çavuşoğlu, "Gerek Rusya-Ukrayna savaşı gerekse bölgelerimizdeki son gelişmeler gösterdi ki başta BMGK olmak üzere uluslararası sistemin ciddi bir reforma tabi tutulması gerekiyor" dedi.

TÜRKİYE 19.03.2022, 15:07 19.03.2022, 18:43

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Japonya Dışişleri Bakanı Hayashi Yoshimasa ile görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, “Gerek Rusya- Ukrayna savaşı gerekse bölgelerdeki son gelişmeler bir kez daha gösterdi ki, başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası sistemin bir reforma tabi tutulması gerekiyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Japonya Dışişleri Bakanı Hayashi Yoshimasa ile bir araya geldi. Belek turizm bölgesindeki Regnum Carya Hotel'de iki ülke heyetler arası görüşmenin ardından Bakan Çavuşoğlu ve Yoshimasa birlikte basın açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Japonya arasında 2013 yılında stratejik ortaklık tesis edildiğini belirterek, “Stratejik ortaklığımız gücünü tarihten alıyor ve özel dostluk bağlarımıza dayanıyor. 2024 yılında diplomatik ilişkilerimizin 100'üncü yıldönümünü kutlayacağız. Bu vesileyle yapılacak ortak faaliyetlerin planlanmasına şimdiden başlamayı kararlaştırdık. Bugünkü görüşmelerde ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla arkadaşlarımızla birlikte ele aldık. Stratejik ortaklığımızı her alanda ilerletme yönündeki irademizi bir kez daha teyit ettik. Özellikle salgın döneminde gerçekleştiremediğimiz karşılıklı değişik düzeylerdeki ziyaretleri önümüzdeki süreçte gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.

EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ

İki ülke arasındaki ikili ticaretin arttığı ama dengeli bir yapıya kavuşturulması için atılacak adımları da konuştuklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, “Özellikle ekonomik ortaklık anlaşmasının bir an önce imzalanmasının ticaretimizi arttırma çabalarına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Sosyal güvenlik anlaşmasını da biran önce imzalamak istiyoruz. Aynı şekilde tarım alanında işbirliği, enerji forumunun düzenlenmesi gibi ekonomik ilişkilerimizi güçlendirebilecek alanlara odaklanmak istiyoruz. Yatırımların teşvik edilmesini ele aldık. Terörle mücadelede işbirliğimizi de ele aldık" diye konuştu.

TÜRK-JAPON BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ KURULUYOR

Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin en kısa zamanda eğitime başlamasını arzu etiklerini söyleyen Çavuşoğlu, “Türkiye ve Japonya doğal afetleri sıklıkla tecrübe eden iki ülke, afet risklerinin azaltılması ve afetle mücadelede mevcut işbirliğimizi daha da geliştirmek için çalışacağız. Uzay ve yenilenebilir enerji alanlarında ortaklaşa neler yapabileceğimizi bugün ele aldık. Daha önceki görüşmemizde denizcilik alanında istişare mekanizmasının kurulmasını konuşmuştuk, bu yönde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

JAPONYA'NIN BM GÜVENLİK KONSEYİ ADAYLIĞINA DESTEK

Türkiye olarak 2025 yılında Osaka EXPO Fuarı'na katılım sağlanacağını, ilişkilere ve Türkiye'ye yakışan bir alan tahsisi beklediklerini belirten Bakan Çavuşoğlu, “2019 yılında başlatılan Yeniden Asya girişiminde Japonya'yı önemli görüyoruz. Japonya ile çok taraflı platformlarda da işbirliğimizi sürdüreceğiz. İki ülkenin görüşleri birbirine yakındır, birlikte hareket ediyoruz. Bu doğrultuda Japonya'nın 2023- 2024 BM Güvenlik Konseyi adaylığını desteklediğimizi bir kez daha söylüyorum" diye konuştu.

'ULUSLARARASI SİSTEMİN REFORMA TABİ TUTULMASI GEREKİYOR'

Görüşmelerde bölgelerdeki gelişmelerin değerlendirildiğini de anlatan Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“Gerek Rusya- Ukrayna savaşı gerekse bölgelerdeki son gelişmeler bir kez daha gösterdi ki, başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası sistemin bir reforma tabi tutulması gerekiyor. Bu konularda Japonya'yla birlikte hareket etme noktasında mutabık kaldık. Başta Rusya krizi olmak üzere Asya Pasifik bölgesinde, bizim bölgemizdeki, bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduk. Bakan Hayashi'ye özellikle Rusya'daki, Ukrayna'daki gelişmeler hakkında bilgiler verdik. Son durumu, düşüncelerimizi ve tespitlerimizi paylaştık. Ayrıca Türkiye olarak arabulucu çabalarımızı ve son geldiğimiz nokta konusunda bilgiler verdik."

'ULUSLARARASI HUKUKA KARŞI CİDDİ BİR İHLALDİR'

Hayashi, Bakan Çavuşoğlu ile 6 Ocak'taki telefon görüşmesinin ardından Çavuşoğlu'nun memleketi Antalya'da yüz yüze görüşmekten mutluluk duyduğunu, her iki ülkenin de deprem tehdidiyle karşı karşıya kaldığını belirterek, taziye mesajları için teşekkür etti. Japonya'nın stratejik ortağı ve bölgesel bir güç olan Türkiye'nin, Ukrayna'daki mevcut durumla ilgili aktif olarak arabuluculuk rolü oynadığını söyleyen Yoshimasa, “Rusya'nın işgali de dahil olmak üzere bir dizi eylemin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiği ve şiddet kullanımını yasaklayan uluslararası hukuka karşı ciddi bir ihlaldir. Bu konuda Sayın Bakan Çavuşoğlu'yla hem fikir olduğumuzu belirtmek isterim" dedi.

TÜRKİYE'NİN ÇABALARINI TAKDİR ETTİ

Türkiye'nin hem Ukrayna hem Rusya'yla yakın ilişkileri ve diplomatik çabalarıyla ilgili Bakan Çavuşoğlu ile bilgi paylaştıklarını anlatan Yoshimasa, “Bu konuda Japonya olarak Türkiye'nin çabalarını takdir eder ve saygılarımı gösteririm. Uluslararası düzenin temellerini korumak için bundan sonra da yakın işbirliğimizi sürdüreceğimizi ve uluslararası platformlarda da işbirliğimize devam edeceğimiz konusunda mutabık kaldık. Uluslararası toplumun Rusya'ya karşı işbirliği yapmasının önemini teyit ettik. Aynıca nükleer silahsızlanma ve yayılmayı önleme girişimi konusunda da Türkiye ile yakın çalışacağımız konusunda da mutabık kaldık" diye konuştu.

İKİ ÜLKE İŞ BİRLİĞİ ALANLARI

Tarihsel dost ülke olan Türkiye ile 2024 yılının diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 100'üncü yıldönümü olması nedeniyle çeşitli alanlarda işbirliğini daha da geliştireceklerini belirten Yoshimasa, ikili ekonomik ilişkileri daha da güçlendirmek için Japonya-Türkiye serbest ticaret ve sosyal güvenlik anlaşmalarının erken sonuçlandırılmasına yönelik görüşmelerin hızlandırılması konularında mutabık kalındığını açıkladı. İki ülke arasındaki işbirliğinin simgesi olan Türkiye- Japonya Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin rektörünün atanması ve önümüzdeki yıl açılması için gerekli çalışmaların yapılmasını memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden Yoshimasa, uzay, iklim değişikliği ve afet önleme gibi yeni alanlarda işbirliği için de hemfikir olunduğunu kaydetti.

Japon bakan Yoshimasa, görüşmede, Çin ve Kuzey Kore dahil bölgesel konularda değerlendirmelerde bulundukları ve iş birliği içerisinde olacaklarını da söyledi.

#Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu #Rusya #Ukrayna
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