Bakan Dönmez duyurdu: Bir rekor daha kırıldı
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Doğalgazda yeni rekor. Dün, 280 milyon metreküplük tüketim ve arz ile doğalgazda yeni bir rekor daha kırıldı. Rekor talebi rekor arz sağlayarak, kısıntı olmadan başarıyla karşıladık.' dedi.
TÜRKİYE 20.01.2021, 11:39
Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, doğalgazda yeni bir rekorun kırıldığını duyurdu.
Bakan Dönmez, "Dün, 280 milyon metreküplük tüketim ve arz ile doğalgazda yeni bir rekor daha kırıldı. Rekor talebi rekor arz sağlayarak, kısıntı olmadan başarıyla karşıladık. En yüksek tüketim, İstanbul 51,6 milyon metreküp, Ankara 23,9 milyon metreküp, İzmir 13,9 milyon metreküp" ifadelerini kullandı.
1°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 20 Ocak 2021
|İmsak
|06:13
|Güneş
|07:37
|Öğle
|12:48
|İkindi
|15:27
|Akşam
|17:49
|Yatsı
|19:09
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|18
|38
|2. Fenerbahçe
|18
|38
|3. Gaziantep FK
|18
|34
|4. Galatasaray
|18
|33
|5. Hatayspor
|18
|31
|6. Alanyaspor
|18
|30
|7. Trabzonspor
|19
|30
|8. Karagümrük
|18
|27
|9. Göztepe
|19
|25
|10. Antalyaspor
|19
|25
|11. Malatyaspor
|18
|24
|12. Sivasspor
|18
|23
|13. Başakşehir
|19
|23
|14. Konyaspor
|19
|22
|15. Kasımpaşa
|18
|22
|16. Rizespor
|18
|21
|17. Kayserispor
|19
|19
|18. Gençlerbirliği
|19
|19
|19. Erzurumspor
|19
|16
|20. Ankaragücü
|18
|15
|21. Denizlispor
|18
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|19
|38
|2. M. United
|18
|37
|3. Man City
|17
|35
|4. Liverpool
|18
|34
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Everton
|17
|32
|7. West Ham
|19
|32
|8. Chelsea
|19
|29
|9. Southampton
|18
|29
|10. Arsenal
|19
|27
|11. Aston Villa
|15
|26
|12. Leeds United
|18
|23
|13. Crystal Palace
|19
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Newcastle
|18
|19
|16. Brighton
|19
|17
|17. Burnley
|17
|16
|18. Fulham
|17
|12
|19. West Bromwich
|19
|11
|20. Sheffield United
|19
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Sevilla
|18
|33
|5. Villarreal
|18
|32
|6. Real Sociedad
|19
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Cádiz
|19
|24
|9. Celta de Vigo
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|18
|22
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Real Valladolid
|19
|19
|17. Deportivo Alaves
|19
|18
|18. Elche
|17
|17
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12