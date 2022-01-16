Bakan Dönmez: “Karadeniz gazını taşıyacak borular Filyos'a gelmeye başladı”
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de çıkartılacak doğalgazı karaya taşıyacak olan boruların Filyos Doğalgaz İşleme Tesisleri'ne geldiğini açıkladı.
TÜRKİYE 16.01.2022, 22:00
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Geri sayım devam ediyor. Karadeniz gazını denizden karaya taşıyacak borular Filyos Doğalgaz İşleme Tesisimize gelmeye başladı” ifadelerine yer verdi.
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