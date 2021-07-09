Bakan Elvan, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, G20 kapsamında ABD Hazine Bakanı Janet L. Yellen ile görüştü.
TÜRKİYE 09.07.2021, 14:52 09.07.2021, 14:54
G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısına katılmak üzere İtalya'da bulunan Hazine Maliye Bakanı Lütfi Elvan temaslarına başladı.
Elvan, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile bir araya geldi. Bakan Elvan, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik verimli bir toplantı gerçekleştirildiğini belirtti.
Görüşmeye ilişkin fotoları sosyal medya hesabından paylaşan Elvan, "Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik.Hızla değişen küresel ekonomi ortamında Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çektik" ifadelerini kullandı.
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