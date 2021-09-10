Bakan Ersoy'dan tarihi dalış
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Datça’daki koyda bulunan Osmanlı savaş gemisinin batığına dalış yapıyor.
TÜRKİYE 10.09.2021, 11:58 10.09.2021, 12:46
Gemi batığının bir Osmanlı savaş gemisine ait olduğu tespit edildi. 18. yy'a ait geminin boyunun yaklaşık 22-24 metre olduğu belirlendi.
Yapılan kazı çalışmalarında geminin iskele ya da sancak tarafına ait ahşaplarının kumun altında büyük ölçüde korunduğu görüldü.
"Dalış turizmini popüler hale getirmeliyiz"
Bakan Ersoy, "Su altı kazılarında dünyada birinci de olsak bunu daha çok artırmamız gerekiyor. Dalış turizmini dünyada popüler hale getirirsek fayda sağlamış olacağız" dedi.
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