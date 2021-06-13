Bakan Fahrettin Koca güzel haberi duyurdu! 'Bu sabahtan itibaren..'

Koronavirüs ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama çalışmaları tüm Türkiye'de hızla devam ediyor.

Bakan Fahrettin Koca, 40 yaş ve üzeri tüm vatandaşların bugün itibarıyla aşılama programına dahil edildiğini duyurdu.

Bu kapsamda 40 yaş ve üzeri vatandaşlar, aile hekimlikleri ya da hastanelerden randevu alarak Sinovac veya BioNTech aşılarından istediğini olabilecek.

"YÜZDE YÜZ KATILIM BEKLİYORUZ"

Koca, "Aşıda 40 yaşa kadar indik. Yaşınız 40 veya üstüyse bu sabahtan itibaren randevu alabilirsiniz. Yüzde yüz katılım bekliyoruz." dedi.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR

Aşı randevusu almak için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne (MHRS) giriş yapılması gerekiyor.



Karşınıza gelen ekranda E-Devlet ile giriş sağlayabileceğiniz butona tıklayabilirsiniz ya da üye ol butonuna basarak üye olabilerek giriş yapabilirsiniz.



Giriş yaptıktan sonra sol tarafta yer alan "Aşı randevusu al" sekmesini tıklayınız.

Bunun ardından size ''Aile Hekimi'' veya ''Hastane'' seçeneklerini sunacak.

Aile hekimini seçmeniz durumunda kendi aile hekimim ya da başka aile hekimi seçeneğini aktaracak istediğinizi işaretleyebilirsiniz.

Hastaneyi seçmeniz durumunda da yine size uygun olan hastanenin listesi verilecek. Bu sayfalar açıldıktan sonra seçtiğiniz gün ve saatte aşı randevunuz alınmış olacak.