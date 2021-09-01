Bakan Gül'den yeni adli yıl mesajı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, adli yıl açılışı nedeniyle bir mesaj paylaştı. Adalet Teşkilatı'nın yeni adli yılını kutlayan Gül, "Yeni dönemde de adalete erişimi güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

TÜRKİYE 01.09.2021, 10:11
Bakan Gül'den yeni adli yıl mesajı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 2021-2022 Adli Yıl Açılışı dolayısıyla video mesaj yayınladı.

“Adliyeler adalet duygusunun ikametgahıdır” diyen Bakan Gül, şunları söyledi:

“Adalet teşkilatımız ve yargı camiamız için yeni bir adli yıl başlıyor. Hepimizin bildiği gibi adliyeler adalet duygusunun ikametgahıdır. Yargı milletin gözbebeğidir adalet mülkün temeli, adaletin temeliyse insandır insan hakkıdır. Her bir yargı çalışanımızın, her bir yargı mensubunun bu bilinçle yeni adli yıla başlayacağını inancım tamdır. Yeni dönemde de aynı anlayışla adalete erişimi güçlendirmek için çalışmalarımızı hep birlikte sürdüreceğiz.”

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