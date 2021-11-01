Bakan Gül: Türkiye'yi Türkiye'den başka hiçbir güç yönetemez

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 10 büyükelçinin, tutuklu Osman Kavala'ya ilişkin açıklamalarına ilişkin, "Türkiye'ye kimse parmak sallayamaz, Türkiye'yi Türkiye'den başka hiçbir güç yönetemez." dedi.

TÜRKİYE 01.11.2021, 22:04
Bakan Gül: Türkiye'yi Türkiye'den başka hiçbir güç yönetemez

Bakan Gül, Aydın Kültür Merkezinde düzenlenen, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Adnan Menderes'in hemşehrileriyle bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gül, birilerinin AK Parti'nin önünü kesmek için her türlü yolu denediğini ama bunu başaramadıklarını, bundan sonra da bunun değişmeyeceğini belirtti.

Hiç kimsenin Türkiye'nin iç işlerine karışamayacağının altını çizen Gül, "Türkiye'yi dışarıdan yöneteceklerini sandılar işte geçtiğimiz günlerde de gördünüz. Çıkıp Türkiye'nin iç işlerine karışmak istediler ama Cumhurbaşkanımız onları anlayacağı şekilde 'Türkiye egemen bir ülkedir' dedi ve onlara haddini bildirdi. Türkiye'ye kimse parmak sallayamaz, Türkiye'yi Türkiye'den başka hiçbir güç yönetemez. Türkiye Ankara'dan yönetilir başka ülkelerin başkentinden değil, bunu bilecekler, öğrenecekler. Buna AK Parti ve bu millet asla izin vermeyecek. Biz sandıktan çıkan millet iradesine inanmışız, milletin dediği neyse Türkiye'yi o yönetir." şeklinde konuştu.

"Türkiye'de muhalefet sorunu var"

Bakan Gül, Türkiye'nin terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğüne dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Nitekim geçtiğimiz günlerde bu konuda da Meclisimize bir tezkere geldi. bu tezkerede de her geldiğinde tezkereye 'evet' oyu veren ana muhalefet partisi CHP, her ne hikmetse bu sefer 'hayır' oyu verdi. Peki ne değişti Türkiye'nin terörle mücadelesinde 'Atatürk'ün partisiyim' diye her zaman söylüyorsun, 'terörle mücadele edelim, ülkemizin birliğine, dirliğine tehdit eden unsurlarla etkin mücadele edelim' dendiğinde CHP burada maalesef çark etti. Metin aynı metin, hani önceki yıl vermemiş olsa dersiniz kendi yaklaşımı, aynı metin ne değişti. Şimdiye kadar 'evet' dediniz bu tezkereye, şimdi neden 'hayır' diyorsunuz. Elbette buna cevap vermek gerçekten çok güç, oysa bu memleketin milli meselelerinde partiler, muhalefeti bir tarafa bırakır ülkemizin birliğini, dirliğini esas alır.

Türkiye'de bu yönüyle de ciddi bir muhalefet sorunu karşımızdadır. Türkiye'nin birçok sorunu olmakla birlikte en ciddi sorunların başında da bir muhalefet sorunu gelmektedir. Umarız bu sorun da demokrasimiz içerisinde sona ermiş olur. Muhalefetin milli meselelerde ülkemizin birlik beraberlik konusu olduğunda, ortak meseleye sevinmek ve üzülmek gerçekten siyasi partilere düşen önemli bir misyondur. Biz Cumhur İttifakı ile ülkemizin geleceğine dair birlik beraberliğimizi daha da güçlendirmek yolunda gayretimizi sürdüreceğiz. Bu konuda da destek veren partilerin destekleri de çok anlamlı, çünkü mesele memleket meselesi olduğunda muhalefeti ve kısır çekişmeleri bir tarafa bırakmak milletimizin siyasetçilerden beklediği iştir."

#Adalet Bakanı Abdülhamit Gül #Osman Kavala
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