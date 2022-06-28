Bakan Karaismailoğlu: Selden etkilenen bölgelerde kamu kurumları ve bakanlıklar teyakkuz halinde

Karaismailoğlu, selden etkilenen Sinop'un Ayancık ilçesinde incelemede bulunarak, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Burada basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Karaismailoğlu, Sinop, Kastamonu, Bartın ve Karabük'ün yağıştan etkilendiğini, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları ile gereken tedbirleri aldıklarını anlattı.

Bugün itibarıyla yağışların şiddetini azalttığına ve dere yatağındaki su seviyesinin de azaldığına işaret eden Karaismailoğlu, "Bütün kurumlarımız, bütün bakanlıklar olarak teyakkuz halinde, binlerce personel ve iş makinesiyle vatandaşımızın, milletimizin yanındayız. Son yağmurlarla bu bölgede etkilenen fazla bir şey olmadı, bundan sonra da olmaması için bütün tedbirleri aldık." diye konuştu.

Karaismailoğlu, geçen yıl ağustos ayında Batı Karadeniz'de meydana gelen büyük sel felaketini anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onun sonrasında tedbirlerimizi aldık, çalışmalarımıza hızlıca başladık. Onlarca köprümüzü yeniledik, yeniden yaptık, sellere, afetlere dayanıklı köprüler inşa ettik. Şu anda arkamızda gördüğümüz köprü de kışın ortasında açtığımız önemli yapılardan bir tanesi, İkisu Köprüsü. Buna benzer pek çok köprüyü bölgede bitirdik. Bu köprüler sayesine son yağışlardan bölgelerimiz hiç etkilenmedi. Eksiklerimiz var, bunlar zaman isteyen işler. Özellikle köy yollarında çalışmalarımız devam ediyor, çok önemli mesafeler kaydettik son 1 yıl içinde. Bunlar artarak devam edecek."

"Bütün kamu kurumları arazide"

Vatandaşların yapılan uyarıları dikkate alarak tedbirli davranmasının, son yağışlardan etkilenmemelerini sağladığına dikkati çeken Karaismailoğlu, "Vatandaşlarımız yine uyarıları dikkate alsın, kulakları bizde olsun. Biz onlarla beraber bugün buralardayız. İnşallah herhangi bir sıkıntıya mahal vermeden bu süreci de atlatacağız. Bizim buradaki işlerimiz devam edecek, köy yolları, diğer grup yolları ve yapmamız gereken işler zaten planlandı. Bütün yüklenicilerimiz arazide, kamu kurum ve kuruluşlarımız arazideler. İnşallah bu süreci de atlatıp bundan sonra olası afet durumunda yine etkilenmemek üzere bütün çalışmalarımıza odaklandık. Onlara devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu, Ayancık'tan sonra selden etkilenen Türkeli ilçesine geçeceklerini, ardından da Kastamonu'ya giderek çalışmaları yerinde inceleyeceklerini kaydetti.