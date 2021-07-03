Bakan Karaismailoğlu: Süveyş Kanalı'nı da yapan büyük firmalarla görüşüyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 3 gün süren Türkiye Denizcilik Zirvesi'nin kapanışında konuştu. Kanal İstanbul'la ilgili merak edilenleri anlattı.

Deniz ulaşımının ticaretteki önemine değinen Karaismailoğlu, Türkiye'nin bulunduğu merkezi konumu göz önüne alıp Kanal İstanbul'u hayata geçireceklerini söyledi.

Karaismailoğlu, şu anda dünyada deniz yoluyla taşınan yük miktarının 12 milyar ton olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun 1,7 milyar tonu Karadeniz'de dolaşıyor. Ama 2030'da bunun iki katına çıkması, dünyada 25 milyar tona, Karadeniz'de ve Karadeniz havzasında 3,5 milyar tona çıkması bekleniyor. Burada bugün bile şu an yaşadığımız çok ciddi sıkıntılar var. 2030'a hazırlıklı olmamız gerekiyor. Karadeniz'deki 3,5 milyar tonluk ticaret hareketine mutlaka İstanbul'dan yön vermemiz gerekiyor. 25 milyar tona ulaşacak dünya ticaret hareketliliğinde Türkiye'nin ve İstanbul'un söz sahibi olması gerekiyor. Onun için ciddi projelerle hazırlıklı olmamız gerekiyor."

Bakan Karaismailoğlu, Süveyş Kanalı ve diğer kanalları yapan büyük altapı firmalarıyla görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Bakan Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'u 6 yıl içerisinde bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kanal İstanbul'un yüzde 78'lik bölümüyle adeta doğal bir kanal olacağını hatırlattı.