Bakan Koca: 3. doz BioNTech Bilim Kurulu gündeminde

Meclis’te basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli aşı Turkovac’taki son durumla ilgili, “İhtiyaç olan 3 bin gönüllünün 1000’i şu anda tamamlandı. Vatandaşları gönüllü olmaya davet ediyorum” çağrısında bulundu.

Bakan Koca, "Çalışma ne kadar hızlı yapılırsa acil kullanımla birlikte seri üretime geçmiş olacağız" dedi.

Okullarda PCR taraması

Bakan Fahrettin Koca, okullarda PCR taraması sonuçlarıyla ilgili de, "Tarama sonuçları çıktı. Belli aralıklarla devam etmek istiyoruz. Taramalarda toplumda farklı olarak okul dönemindeki çocuklarda oranın çok yüksek olmadığını gördük. Tedirgin olunacak bir durumun olmadığını söyleyebilirim. Okulların özellikle salgın sebebiyle kapalı olama ihtimalini vatandaşımız artık düşünmemeli bu sorulmamalı salgın okulların kapanma sebebi olmayacak" ifadelerini kullandı.

Üçüncü doz BioNTech gerekli mi?

Fahrettin Koca, üçüncü doz BioNTech aşısıyla ilgili sorulara ise, "Yarın Bilim Kurulu'nun gündem konusu olacak" yanıtını verdi ve "Orada ne zaman, kimlerden başlayarak yapılması gerektiği tartışılır. Bilim Kurulu'ndan sonra açıklamayı yapmış oluruz" dedi.

SMA hastalarıyla ilgili çalışma

Öte yandan, devletin SMA hastalarıyla ilgili bütün imkanları seferber ettiğine vurgu yapan Koca, "Bu hastalarımızı erken dönemde tanımak istiyoruz. Evlilik öncesi taramayı çok önemsiyoruz. Tüm Türkiye’de çok yakında başlamış olacağız. Test için ihalesi başladı. Önümüzdeki haftalar bitmiş olur. Tüm Türkiye’de evlilik öncesi SMA taraması yapılıyor olacak. SMA Bilim Kurulu’nun öngörüsü doğrultusunda bir genel yaklaşımda sergilenecek, alınan kararlar süreci ve yaklaşımımızı açıklayacağız" diye konuştu.

Sağlık Bakanlığına atama yapılacak mı?

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığına atama olup olmayacağıyla ilgili ise, "Sayı netleşmedi ama zannediyorum bu ay içinde hangi alanlarda kaç kişinin alınacağıyla ilgili açıklama yapılır. Sabredelim uzamayacak" ifadelerini kullandı.

Asistan doktorların nöbetleri ile ilgili Valiliklere genelge gönderildiğini de söyleyen Koca, "Biz asistanlarımızın yükünün farkındayız. Uzmanlık sınavı dahil olmak üzere reform niteliğinde bir takım yaklaşımlar içinde olacağız. Yapılacak çok şey var. Nitelikli klinik sayısını artırmak çalışma şartları dahil reform niteliğinde çalışma içinde olacağız" diye konuştu.