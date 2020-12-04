Bakan Koca 4 ili örnek vererek uyarıda bulundu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 4 ilin kritik verileri paylaştı.



BAKAN KOCA VERİLERİ PAYLAŞIP UYARDI: RİSK DEVAM EDİYOR



Bakan Koca paylaşımında, ''ZONGULDAK, ANKARA, SİVAS, MALATYA valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla ayrı ayrı il değerlendirme toplantıları yaptık. Sırasıyla ZONGULDAK, ANKARA, SİVAS ve MALATYA’DA risk devam ediyor. Son bir haftada ZONGULDAK’TA vaka artışı %50, yoğun bakım doluluk oranı %77, ANKARA’DA sabit artış olmakla birlikte yoğun bakım doluluk oranı %74, SİVAS’TA artış %25, yoğun bakım doluluk oranı %66, MALATYA’DA artış %35 yoğun bakım doluluk oranı %61. Ara vermeden mücadeleye devam etmeliyiz. Tedbirlere daha sıkı uyarak sağlık çalışanlarımıza destek olalım. Sağlık çalışanlarının üzerindeki yükü azaltalım.'' ifadelerini kullandı.







BAKAN KOCA DÜN DE 4 İL İÇİN UYARILARDA BULUNMUŞTU



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 ilin sağlık müdürleriyle video konferans yöntemiyle görüşmüştü.



Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hatay, Antalya, Trabzon ve Diyarbakır İl Sağlık Müdürleriyle ayrı ayrı yaptığımız online toplantılarda, bu illerin durumlarını değerlendirdik. Yüksek risk devam ediyor. Son bir haftada Hatay’da vaka artışı yüzde 100, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70, Antalya ‘da vaka artışı yüzde 100, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71, Trabzon’da vaka artışı yüzde 50, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 75, Diyarbakır’da sabit artış var; yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70 Bütün kurumlarımızla seferberlik zamanı. Sağlık çalışanlarının üzerindeki yükü azaltalım. Mücadele güç birliği ile kazanılır” demişti.