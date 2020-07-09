Bakan Koca açıkladı: DSÖ ofisi İstanbul'da açılacak

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle;

Yeni dönemde ilk ziyaretinin Türkiye'ye olacağının sözünü vermişti. Sözünü gerçekleştirmesinden dolayı teşekkür ediyorum. Küresel sağlığın en önemli kurumunu en üst düzeyde temsil eden yetkilisini misafir etmek ülkemize güvenin göstergesidir.

Sayın Bölge Direktörü ile Kovid-19 ile mücadele başta olmak üzere, bölgemizi ve tüm dünyayı ilgilendiren birçok sağlık konusunu ele alma fırsatı yakaladık.

Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ise şu açıklamaları yaptı:

Seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından ilk ziyaretimi Türkiye'ye gerçekleştirdim. 3 önemli mesajım var.

Türkiye'ye ülke içi ve dışında büyük dayanışma ve duruş sergiledikleri için saygılarımı ve teşekkürlerimi sunmak isterim.

Pandemi sürecinin her aşamasında kendisiyle bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunuyorduk. Türkiye'nin politikaları Bilim Kurulumuz tavsiyeleri ve DSÖ rehberleri çerçevesinde şekillenmiştir.

Yine yakın işbirliğimizi devam ettirme kararlılığı içerisindeyiz. Kovid-19 sürecindeki her bilginin insanlığın ortak değeri olarak belgelendirilmesi inancını taşımaktayız.

DSÖ ile ilişkişlerin geliştirilmesi konusunda sayın bölge direktörüyle ile tam bir mutabakat içerisindeyiz. Türkiye'nin sağlık alanında, sayın cumhurbaşkanımız liderliğinde elde ettiği başarılar ve birçok ortak çalışmayı önümüzeki dönemde uygulamaya koyma kararlılığı içerisindeyiz.



İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlık DSÖ Ofisini hızla İstanbul’da hayata geçiriyoruz.