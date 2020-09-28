Bakan Koca Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü: Yardıma hazırız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Azerbaycan Sağlık Bakanı Oktay Şiraliyev’le telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
TÜRKİYE 28.09.2020, 21:42 29.09.2020, 13:05
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Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Azerbaycan Sağlık Bakanı Oktay Şiraliyev’le telefon görüşmesi yaptık. Ermenistan’ın insanlık dışı saldırısı sebebiyle kendisine taziye ve üzüntülerimizi belirttik. Kardeş Azerbaycan halkının yanındayız. Her türlü sağlık ihtiyaçlarında yardıma hazırız” ifadelerine yer verdi.
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