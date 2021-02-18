Bakan Koca cevap vermeyince espriyi patlattılar!
Atama bekleyen sağlıkçılar sosyal medyada yazdıkları çok sayıda mesajla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrıda bulundular.
TÜRKİYE 18.02.2021, 10:41
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın korona vaka sayılarını açıkladığı hartada Kahramanmaraş adının olmaması esprilere konu olmaya devam ediyor. İki gündür konuyla ilgili binlerce mesaj atılırken sağlık mezunları da durumlarını daha iyi anlatmak için Kahramanmaraş örneğini veriyorlar. En çok yazılan mesajların başında "Fizik tedavi teknikerler de Kahramanmaraş gibi unutuluyor Sayın Fahrettin Koca" ifadeler yer alırken, Sağlık Bakanı Koca'nın Kahramanmaraşlı bir kullanıcıya cevap vermesi de tweet konusu oldu. Bir kullanıcı "Sayın bakanım tweetlere Kahramanmaraş diye başlarsak bize de cevap verir misiniz" diye yazdı.
İşte o tweetlerden bazıları:
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