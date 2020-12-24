Bakan Koca: Çin aşısı Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gece yola çıkıyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, koronavirüsün mutasyon geçiren varyantlarının dünyayı tedirgin ettiği süreçte bugün kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Çin'de üretilen ve geçen hafta ulaşması beklenen koronavirüs aşısıyla ilgili son durumun da ele alındığı toplantıdan yeni tedbirlerin çıkıp çıkmayacağı da merak konusu... Kritik toplantı az önce sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kritik açıklamalarda bulunuyor.

İşte Bakan Koca'nın değerlendirmeleri:

Salgın boyunca üzerimde çok ağır bir sorumluluk olsa da her durumda karşınıza çıkıp sizlere gelişmeleri iletmeye çalıştım. Bunun görev olmasının yanında insani yanı da var.

Korku dolu haberleri en anlaşılır şekilde açıklamak ve bunu salgın boyunca yapmak gerçekten çok zor. Bu zorluktaki en büyük desteğim sizler oldunuz. Beni ailenizin bir ferdi olarak kabul ettiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim.

BİLİM KURULU'NA TEŞEKKÜR

Salgın hastalık ortaya çıkınca ülkemizde kendisini tüm dünya devletleri gibi karanlık bir tünelin içinde buldu. Biz ilk günden beri bilimin ışığıyla o tüneli aydınlatmaya ve önümüzü görmeye çalıştık. Ülkemizin her bir ferdini arkamıza alarak yolumuzu belirlemeye çalıştık. Huzurlarınızda bir kez daha Bilim Kurulumuza teşekkür etmek isterim.

Tünelin ucunda bir ışık belirince arkamızdakilerin öne doğru atıldığına, önden gidenleri ezmeye çalışmasına da şahit olduk. Bu her ne kadar işimizi zorlaştırsa da elimizdeki meşaleyi bırakmadan, bilimden vazgeçmeden yolumuza devam ettik. Salgın her alanda bizi etkiledi. Dünyanın ahlakını yeniden tanzim etti. Ülkelerinin birbirlerinin yardım malzemelerine el koyduklarına şahit olduk. Alışkanlıklarımız değişti. Bunlar sancılı değişikliklerdir, farkındayım.

"BU YIL TARİHE GEÇECEK"

Bu yıl tüm dünyanın ortak bir amaç uğruna mücadele ettiği ama henüz amacına ulaşmadan sonlanan bir yıl olarak tarihe geçecektir. Tarih bu yılları büyük salgın yılları olarak anacaktır.

"DÜNYADA GÜNLÜK VAKA SAYILARI 9 KAT ARTIŞLA 700 BİNLERE ULAŞTI"

Sürü bağışıklığını uygulamaya çalışan İsveç'te 789, en çok vaka ve vefa sayılarına ulaşan ABD'de 984, virüste mutasyon görülen İngiltere'de 994 vefat görüldü. Türkiye'de ise milyon nüfus başına vefat sayımız 216'ya ulaştı. Günlük vaka sayıları dünyada nisan ayındaki ilk pik döneminde 80 binlerdeydi. Şu an ise neredeyse 9 kat artışla 700 binlere ulaştı.

Nisan ortasındaki ilk döneminde 8 bin 500 civarında olan günlük vefat sayılarının şu an %70 artışla 14 binlere ulaştığını görüyoruz. Son günlerde İngiltere gibi ülkeler kontrolsüz vaka artışlarını virüsün mutasyonuna bağlayarak açıklamaya çalışmaktadır.

10 İLDEN GÜZEL HABER

Valilerimiz, il sağlık yöneticileriyle yaptığımız görüşmeleri kamuoyuyla paylaşmaya takip ettik. Günlük vaka sayılarında Gaziantep yüzde 66, Tekirdağ, Bursa, İzmir yüzde 60, Trabzon, Adana yüzde 50, Kayseri Kocaeli yüzde 45, Antalya'da yüzde 30, Mersin'de yüzde 30'a varan düşüşler sağlandı. İstanbul'da vaka sayısında önemli düşüş kaydedilirken, bu poliklinik başvurusuna yüzde 50, yoğun bakımda yüzde 20 yansıdı.

NEDEN İNAKTİF AŞI TERCİH EDİLDİ

Bugün en çok merak ettiğiniz konunun aşı olduğunu biliyorum. Huzurlarınızda bir kez daha neden inaktif aşı tercih ettiğimizi izah etmek istiyorum. Bilinen en kadim aşı yöntemi inaktif aşı yöntemidir. Virüs uygun ortamlarda çoğaltıldıktan sonra öldürülerek onun vücudu tanıması için enjekte edilmesi yöntemidir. Bu aşı türüyle ilk defa bağışıklama amaçlı aşılama yapılmıyor."

AŞI TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

Bilim Kurulumuzun değerlendirmesiyle aşının ülkemizde kullanılması konusunda kendi insanımızda gösterdiği etkiden emin olduk. Artık aşının Türk insanında etkili olduğundan eminiz.

Bu güzel haberi yeni bir haber ile süslemek isterim. Çin makamları da Türkiye'ye gönderilecek aşı dozları için onay işlemlerini tamamladılar. Aşılarımız bir aksilik olmazsa pazarı pazartesiye bağlayan gece yola çıkıyor. İnancımız bize her darlıktan sonra bir genişlik olduğunu söylüyor.

Bu güzel haberlerin milletimiz için, insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

"AŞININ KORUYUCULUĞU YÜZDE 91,25 ARTMIŞ OLACAK"

(Çin'den gelecek aşı) Erken dönemde aşının koruyuculuğu yüzde 91,25 oranında, bu giderek daha artmış olacak.

TÜRKİYE'DE MUTASYONA UĞRAMIŞ VİRÜS VAR MI?

Bizim şu ana kadar yaptığımız analizlerde mutasyona rastlamadığımızı söyleyebilirim. Ama gelecek hafta bununla ilgili daha net bir şey söylemek mümkün.

BİLİM KURULU ÜYESİ ÜNAL: FAZ-3 ÇALIŞMALARI 14 EYLÜL'DE ÜLKEMİZDE BAŞLATILDI

Bilim Kurulu Üyesi Serhat Ünal: “Çin SinoVac firması tarafından üretilen CoronaVac adlı inaktif virüs aşısı faz-3 çalışmaları 14 Eylül'de ülkemizde başlatıldı. 900'dan fazla çalışmaya alınan kişinin güvenlik datası incelenip ikinci kısımda vatandaşlarımıza yapmaya başladık, o da 18 Kasım tarihidir. Plasebo kolunda olan 26 vakanın 6'sı ciddi vaka olarak tedavi edildi. Buna karşılık aşı kolunda olan 3 kişi, 3'ü de sağlık personeli, bunların hiçbirinde bırakın hastaneye yatışı, bir vakada hafif bir burun akıntısı haricinde hiçbir semptom olmadı. En sık gözüken yan etkiler yorgunluk, baş ağrısı, aşı yapılan bölgede ağrı.

YERLİ AŞI ÇALIŞMALARI

5 tane ilave aşının faz safhasına, insan çalışma safhasına geldiğinin, bunlardan 3 tanesinin inaktif aşı olduğunu söylemiştim.

SİNOVAC AŞISI

Sinovac aşısı ilk planda 3 milyon olarak gelecek. Toplam Şubat sonuna kadar 50 milyon gibi sözleşme yapıldı.

TÜRKİYE'DE MUTASYONA UĞRAMIŞ VİRÜS VAR MI?

Bizim şu ana kadar yaptığımız analizlerde mutasyona rastlamadığımızı söyleyebilirim. Ama gelecek hafta bununla ilgili daha net bir şey söylemek mümkün.

ALMAN AŞISINDA SÖZLEŞME BUGÜN YARIN İMZALANABİLİR

Alman aşısında sözleşmede sorun çıktı. Alman aşısında, mart sonuna kadar 4,5 milyon, opsiyonel olarak 30 milyon doz için sözleşme bugün yarın imzalanabilir.

BIONTECH AŞISI

Biontech aşısıyla ilgili olarak Mart sonuna kadar 4,5 milyon gibi planladık, zannediyorum Ocak ayında bunun 1,5 milyon gibi kısmı gelmiş olacak.