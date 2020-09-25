Bakan Koca 'çok değil az kaldı' deyip müjdeyi verdi...

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Hastanelerde tedavi gören hasta sayımız endişe verici şekilde yükseldi. Şikayeti olmayan fakat test sonucu pozitif sonucu çıkan kişi sayısındaki artış aynı derecede olmasa da önemlidir. Asıl uyarıcı olan hasta sayısıdır. Bu sayıyı azaltmak salgına karşı başarı sağlamak, taşıyıcı kaynaklı yayılımı hızla önlemeye bağlıdır.

Burada sabah saatlerinde başlayan çalışma programımızda Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sinop ve Tokat için detaylı değerlendirmeler, planlamalar yaptık. Salgına karşı aldığımız sonuçlarla Samsun ve çevre illerde yapacağımız sağlık yatırımları, hastanelerimize sağladığımız yeni imkanları birazdan anlatacağım.

'KARŞIMIZDA ARTIK İKİ VİRÜS VAR'

Geldiğimiz nokta dünyadaki durum örneği olmadığı sağlık ordumuz konusunda önemli hatırlatmalar, açıklamalar yapmak istiyorum. Sağlık alevlendiği zaman tüm dünyada birden alevleniyor. Kovid 19 sayısı tüm dünyada hayatını kaybeden insan sayısı 1 milyona, virüsün bulaştığı insan sayısı 33 milyona yaklaşmıştır. DSÖ ülkeleri daha etkin mücadeleye davet etmektedir. Sonbahar günlerinin birbirini ölümler dalgası halinde izleme ihtimaline işaret edilmektedir.

Koronavirüse karşı aldığımız tedbirleri ihmalsiz uygularsak, virüsün yol açtığı gripten de korunmuş oluruz. İki virüsle aynı anda mücadele etmek zorunda kalmayız. Sebebi grip olan bazı şikayetlerle siz Kovid-19 olduğunu düşünebilirsiniz. Grip halsizlik, baş ağrısı, kuru öksürüklerle ortaya çıkan mevsimsel hastalıktır. Aynı şikayetler Kovid-19'da da ortaya çıkmaktadır. Asıl düşmanımız olan salgınla mücadele olan zaman azalacak. Karşımızda artık iki virüs var, elimizde ikisini de yenecek üç tedbir bulunuyor; temizlik, maske, mesafe...

Bir nefeslik sıhhatin ne anlama geldiğini entübe edilen hastalarımızla müşahade ettik. Sizden ricada bulunuyorum, bulaşıcı hiçbir hastalığı hafife almayın. Virüs belki size güç yetiremeyebilir sizden bulaştığı kişinin hayatını ise altüst eder, onu bir tek nefese muhtaç bırakır. 1 milyon 100 bini aşkın sağlık çalışanımız bulunuyor. Bu gücü ayakta tutmak salgınla mücadelenin altın kurallarından biridir, omuzlarındaki yükü azaltın.

AŞI İLE İLGİLİ HEYECANLANDIRAN AÇIKLAMA

Yaşadığımız ve tekrarlanan şiddet olaylarıyla ilgili, şiddet karşısındakine zarar verir ama failini ruhen küçültür. İnancıma göre bu toplum sağlık çalışanına zarar vereni dışlar.

Toplumun dışlaması ise hapis kadar ciddi cezadır. Aşı ile ilgili haberler dünyanın eline tutuşturulmuş bir şey değildir. Gerçektir.

'TÜNELİN UCU GÖRÜNDÜ, ÇOK DEĞİL AZ YOLUMUZ KALDI'

Tünelin ucunu göründüğünü bilerek sıkı tedbirle salgından çıkalım. Çok değil az yolumuz kaldı. Bizleri layıkıyla görevimizi yerine getirmeye çalıştığını bilin. Günlük test sayımız 110 binin üzerinde.

Filyasyon ekiplerimiz 783 bin 500 kilometre karede virüsün izini sürüyor. Yeni takviyelerle 11 bin 897 kişiye ulaştı. Tedavinin isabeti yeni araştırmalarla belgeleniyor.

'KULLANDIĞIMIZ İLAÇ ÖLÜM ORANINI YÜZDE 30 DÜŞÜRÜYOR'

Kullandığımız ilacın durumu ciddi hastalardaki ölüm oranını yüzde 30 düşürdüğünü göstermektedir. Kurallara ihmalsiz uyarak virüse karşı birbirimize teminat vermektir. Felaket tellallığı yapanlara ise maskemizin altından gülebiliriz. İçişleri Bakanlığımızla işbirliği içinde ülke genelinde alınan tedbirlerin yanısıra illerimizde hıfzıssıha kurulumuzda yerel tedbirler var. Yerel şartlara göre yerel mücadele stratejisinden burada da sonuç almaktayız.

'SAMSUN'DA YÜZDE 30, AMASYA'DA YÜZDE 40, ORDU'DA YÜZDE 30 VE SİNOP'TA YÜZDE 50 FAZLA DÜŞÜŞ VAR'

Gün boyunca Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sinop ve Tokat'ın mücadelede geldiği noktayı bütün hastalıkları içerecek şekilde sağlık hizmetlerini gözden geçirdik. Samsun geçtiğimiz dönemde yükselişteydi. Hızlı ve etkili müdahalelerle son bir haftada üçte bir oranında yani yüzde 30'dan fazla düşüş sağlandı. Amasya'da yüzde 40, Çorum'da son bir ayda vaka sayısı yarı yarıya azalmış oldu. Son bir haftada polikliniklere başvuran hasta sayısında düşüş var. Ordu'da yüzde 30, Sinop 'ta yüzde 50 düşüş var.

Bugüne kadar Türkiye olarak bir çözümsüzlükle karşı karşıya kalmadık. 6 ilimizde yeni aldığımız kararlarla mevcut imkanlarımızı takviye etmiş olmaktayız. Samsun'da yatak doluluk oranı yüzde 62, yoğun bakım yüzde 77, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 40. Önümüzdeki aylarda olası viral enfeksiyon sebebiyle Samsun'a 74 yoğun bakım ilave ediyoruz.

Amasya'da yoğun bakım doluluk yüzde 75. İlave olarak 36 yoğun bakım ilave ediyoruz. Çorum'da yatak doluluk yüzde 47, yoğun bakım yüzde 60, solunum cihazı yüzde 41. Çorum'da ise 27 yoğun bakım ilave ediyoruz. Ordu'da yatak doluluk yüzde 38, yoğun bakım yüzde 69. 76 yatak daha ilave ediyoruz. Sinop'ta yoğun bakım yüzde 71. Sinop için yoğun bakım ilavemiz 19 yatak oldu. Tokat'ta yoğun bakım yüzde 70, solunum cihazı yüzde 36. 18 yatak ilave ediyoruz.

TÜM TÜRKİYE'DE YATAK DOLULUK VE YOĞUN BAKIM ORANI

Aynı oranları Türkiye geneli için vermekte fayda görüyorum. Türkiye'de yatak doluluk yüzde 61, yoğun bakım yüzde 68, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 33. Filyasyon ise tüm Türkiye'de aşı çözümüne, hastalık son bulana kadar önemini korumaya devam edecek. Yüzde 98,7'ye filyasyon ekibimiz ulaştık.

6 ilimizin her birinde filyasyondaki gücümüzü daha da arttırıyoruz. Samsun fiylasyon ekibi 175, Amasya 54, Çorum 122, Sinop 39, Tokat'ta 100 filyasyon ekibimiz sahada. Yatırım ve planlamalar devletimizin uzak görüşlü, ilerici sağlık politikasının meyveleridir. Şehirlerin şehir hastanesi hayalleri bir bir gerçek olmakta sayın Cumhurbaşkanımızın 'hayalim' dediği şehirleri bir bir gerçekleştiriyoruz.

Samsun'a 1000 yataklı şehir hastanemizin ilavesi yapılmıştır. Yakında temeli atılıp inşaatına başlayacaktır. Bu hastane gurur vesilesi, şehrin nişanesi olacak. Tekkeköy Devlet Hastanesi inşaatına devam ediyoruz. Vezirköprü, Kavak, 19 Mayıs Devlet Hastanemizi bu yol tamamlayacağız.

Çorum'da ikinci basamak sağlık tesisi altyapımız iyi bir noktada. Erol Olçok Eğitim Hastanemiz yeni yerine taşınmıştır. Çorum Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin projelerine başlıyoruz. Sinop'ta geçen yıl yeni hastanemizi hizmete aldık. Erfelek hastanesinin ihalesini yapacağız. Türkeli hastanesinin arsa tahsisi tamamlandı. Ordu'da sağlık altyapımızın eksikliklerinin tamamlanması için çalışıyoruz. Şehir hastanesinin projelerini tamamlamak üzereyiz. Üniversite içinde yapacağımız şehir hastanesi uygulama ve eğitim hastanesine uygun hazırlanmıştır.

Akkuş ilçe devlet hastanemizi en kısa sürede tamamlayacağız. Amasya'da Sabuncuoğlu Şerafettin hastanemiz yükü çekmektedir. 600 yataklı hale getirilmesi için ek yatırım tekliflerini yapmış bulunuyoruz. Tokat Turhal devlet hastanesini hizmete sunmuş olduk. Çok sayıda aile sağlığı merkezi, 112 acil sağlık istasyonu yatırım istasyonu inşaatları devam etmektedir.