Bakan Koca'dan 5 il için bir uyarı daha: Risk devam ediyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya, Samsun, Trabzon, Antalya ve Ordu valileri ve il sağlık müdürleriyle toplantı yaptı. Bakan Koca 'risk devam ediyor' diyerek uyarılarda bulundu.
TÜRKİYE 07.12.2020, 22:42
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Koca, ''Yüksek vaka sayılarının devam ettiği KONYA, SAMSUN, ANTALYA, TRABZON, ORDU Valilerimiz, İl Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla görüşmeye devam ediyoruz. Bu iller yakın takibimiz altında. Test kapasitemizi ve filyasyon ekiplerimizi artırdık. SAMSUN, ANTALYA ve ORDU'DA yüksek risk devam ediyor. KONYA ve TRABZON'DA artış kısmen kontrol altında. Sağlık çalışanlarımız elinden geleni yapıyor. Kamu ve özel kurumlarımızla birlikte bütün hemşehrilerimizin duyarlılığı gücümüzü artırıyor. Ara vermeden mücadeleye devam edelim.'' ifadelerini kullandı.
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