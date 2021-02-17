Bakan Koca'dan aşı uyarısı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi twitter hesabından, ''Ülkemizde aşı sadece Bilim Kurulunca belirlenen öncelik sırasına göre ve herkes için ücretsiz olarak yapılmaktadır. Vatandaşlarımıza ulaşarak, aşıda öncelikli hale getireceğini iddia ederek para talep eden dolandırıcılar hakkında adli işlem başlatılacaktır. ALO 183'e ihbar edin.'' açıklamasında bulundu.
TÜRKİYE 17.02.2021, 23:15
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi twitter hesabından, ''Ülkemizde aşı sadece Bilim Kurulunca belirlenen öncelik sırasına göre ve herkes için ücretsiz olarak yapılmaktadır. Vatandaşlarımıza ulaşarak, aşıda öncelikli hale getireceğini iddia ederek para talep eden dolandırıcılar hakkında adli işlem başlatılacaktır. ALO 183'e ihbar edin.'' açıklamasında bulundu.
1°
hafif kar yağışlı
Namaz Vakti 18 Şubat 2021
|İmsak
|05:51
|Güneş
|07:11
|Öğle
|12:51
|İkindi
|15:53
|Akşam
|18:21
|Yatsı
|19:37
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|24
|51
|2. Beşiktaş
|24
|51
|3. Fenerbahçe
|24
|51
|4. Trabzonspor
|24
|45
|5. Alanyaspor
|24
|42
|6. Hatayspor
|24
|39
|7. Gaziantep FK
|24
|38
|8. Karagümrük
|24
|37
|9. Antalyaspor
|24
|32
|10. Malatyaspor
|24
|30
|11. Göztepe
|24
|29
|12. Sivasspor
|23
|28
|13. Konyaspor
|23
|27
|14. Rizespor
|24
|26
|15. Kasımpaşa
|24
|26
|16. Kayserispor
|24
|25
|17. Erzurumspor
|24
|25
|18. Başakşehir
|24
|24
|19. Gençlerbirliği
|23
|20
|20. Ankaragücü
|23
|19
|21. Denizlispor
|24
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|21
|47
|2. Samsunspor
|21
|43
|3. İstanbulspor
|21
|40
|4. Adana Demirspor
|21
|38
|5. Ankara Keçiörengücü
|21
|37
|6. Tuzlaspor
|21
|37
|7. Altınordu
|21
|37
|8. Altay
|21
|35
|9. Bursaspor
|21
|31
|10. Bandırmaspor
|21
|30
|11. Ümraniye
|21
|27
|12. Adanaspor
|21
|25
|13. Balıkesirspor
|21
|20
|14. Menemen Belediyespor
|21
|20
|15. Boluspor
|21
|19
|16. Akhisar Bld.Spor
|21
|19
|17. Ankaraspor
|21
|13
|18. Eskişehirspor
|21
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|24
|56
|2. M. United
|24
|46
|3. Leicester City
|24
|46
|4. Chelsea
|24
|42
|5. West Ham
|24
|42
|6. Liverpool
|24
|40
|7. Everton
|23
|37
|8. Aston Villa
|22
|36
|9. Tottenham
|23
|36
|10. Arsenal
|24
|34
|11. Leeds United
|23
|32
|12. Wolverhampton
|24
|30
|13. Southampton
|23
|29
|14. Crystal Palace
|24
|29
|15. Burnley
|24
|27
|16. Brighton
|24
|26
|17. Newcastle
|24
|25
|18. Fulham
|24
|19
|19. West Bromwich
|24
|13
|20. Sheffield United
|24
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|22
|55
|2. Real Madrid
|23
|49
|3. Barcelona
|22
|46
|4. Sevilla
|22
|45
|5. Real Sociedad
|23
|38
|6. Villarreal
|23
|36
|7. Real Betis
|23
|33
|8. Granada
|23
|30
|9. Celta de Vigo
|23
|29
|10. Athletic Bilbao
|22
|28
|11. Levante
|23
|28
|12. Osasuna
|23
|25
|13. Valencia
|23
|24
|14. Getafe
|23
|24
|15. Cádiz
|23
|24
|16. Deportivo Alaves
|23
|22
|17. Eibar
|23
|21
|18. Real Valladolid
|23
|21
|19. Elche
|21
|18
|20. Huesca
|23
|16