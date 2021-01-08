Bakan Koca'dan İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa için müjdeli haber!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son iki hafta içinde İstanbul ve İzmir'de vaka sayısında yüzde 40, Ankara ve Bursa'da ise yüzde 60'a yakın düşüş olduğunu bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa valileri ve il sağlık müdürleriyle ayrı ayrı görüştüğünü belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Valilerimiz ve il sağlık müdürlerimizle ayrı ayrı görüşüp salgın ile ilgili durum değerlendirmesi ve aşı hazırlıklarını ele aldık. Son iki hafta içinde İstanbul ve İzmir’de vaka sayısında %40, Ankara ve Bursa’da %60’a yakın düşüş oldu.'' ifadelerini kullandı.



